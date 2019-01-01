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Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*

Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Фахівці компанії «Бетон Брук Сервіс», яка виробляє бруківку під торговою маркою Le Bruk, під час ремонту вулиці Пушкіна зберегли та реконструювали бруківку «трилінку», також відому під назвою шашка Трилінського.

Про це «Район.Луцьк» розповів директор компанії Сергій Стрихарчук.

Так, під час ремонту вулиці Пушкіна демонтували старе покритя на пішохідних зонах, яке було непридатним для використання, і вклали нову бруківку.

«За проектом мала бути сіра бруківка, але, щоб зробити вулицю цікавішою за наш рахунок поклали бруківку з колорміксу. Вона додала кольорів вулиці», — розповів він.

Проїжджа частина вулиці Пушкіна була вимощена «трилінкою».

«Ми її демонтували і на місці реставрували. Довели її до стану, аби вона щільно лягла одна до одної. На вулиці були ділянки, які не потребували перекладки «трилінки», і ми їх не торкалися. До речі, мешканці вулиці з розумінням ставилися до тимчасового дискомфорту і навіть допомагали нам, бо розуміли, що так швидше завершимо роботи», — зауважив Сергій Стрихарчук.

Відомо, вулиця Пушкіна — не перший об'єкт, який в Луцьку ремонтує «Бетон Брук Сервіс». Раніше такі ж роботи проводили на Кривому Валу, Крилова та частині Лесі Українки.

Нині капітального ремонтує потребує вулиця Богдана Хмельницького. Сергій Стрихарчук каже, що ці роботи потребують серйозного капіталу, адже йдеться не про поточний ремонт, а капітальний.

«Доведеться вносити зміни в комунікації, які пролягають під вулицею. Але робити капремонт потрібно, бо це ж шлях до міської ради. Ним їздять гості міста, делегації з-за кордону», — підрезюмував він.

Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядає після ремонту вулиця Пушкіна в Луцьку. ФОТО*


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Теги: Луцьк, ремонт, вулиця Пушкіна
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