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У Ковелі мешканці багатоповерхівки скаржаться на ромів, які організували в квартирі «купальню»

У Ковелі мешканці багатоповерхівки скаржаться на ромів, які організували в квартирі «купальню»
«Ковельводоканал» вимагає від мешканців багатоповерхівки оплатити перевитрату води по будинку, ае люди кажуть, що її стільки не використовують.

Цю проблему озвучив ковельчанин Василь Козак на засіданні постійної депутатської комісії Ковельської міської ради з питань житлово-комунального господарства, - пише Район.Ковель.

За його словами, з червня місяця він тричі ходив у «Ковельводоканал», щоб отримати квитанцію, скільки ж платити за воду, згідно показів лічильника, але все безрезультатно.

Мова йде про будинок №3 на вулиці Мічуріна. Власникам квартир надходять з комунального підприємства «суворі» повідомлення, що треба негайно сплатити за воду, бо зафіксовано її перевитрачання по будинку, в якому, до речі, проживають в основному люди пенсійного віку.

«В одній квартирі живуть роми, але вони лічильника не ставлять і там в них миється весь їхній табір, використовуючи воду. Питаю у дільничного: «Звідти той табір взявся?» Відповідає: «Це ті роми, що живуть в Ковельському, Старовижівському і Камінь-Каширському районах». Ну це дуже приємно, що міська влада оздоровлює ромів. Справа благородна. Ми – «За», але тільки не за рахунок пенсіонерів, які проживають в будинку. Розумієте?! А ці всі комунальні служби даним питанням не цікавляться», – нарікає Василь Козак.

Депутатська комісія скерувала його звернення начальнику управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Андрію Стернічуку, щоб заявнику надали відповідь. Хоча Василь Козак каже, що туди вже звертався, але теж, як з «водоканалом», безрезультатно.

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Теги: роми, скарга
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