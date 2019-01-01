У Ковелі мешканці багатоповерхівки скаржаться на ромів, які організували в квартирі «купальню»





Цю проблему озвучив ковельчанин Василь Козак на засіданні постійної депутатської комісії Ковельської міської ради з питань житлово-комунального господарства, - пише



За його словами, з червня місяця він тричі ходив у «Ковельводоканал», щоб отримати квитанцію, скільки ж платити за воду, згідно показів лічильника, але все безрезультатно.



Мова йде про будинок №3 на вулиці Мічуріна. Власникам квартир надходять з комунального підприємства «суворі» повідомлення, що треба негайно сплатити за воду, бо зафіксовано її перевитрачання по будинку, в якому, до речі, проживають в основному люди пенсійного віку.



«В одній квартирі живуть роми, але вони лічильника не ставлять і там в них миється весь їхній табір, використовуючи воду. Питаю у дільничного: «Звідти той табір взявся?» Відповідає: «Це ті роми, що живуть в Ковельському, Старовижівському і Камінь-Каширському районах». Ну це дуже приємно, що міська влада оздоровлює ромів. Справа благородна. Ми – «За», але тільки не за рахунок пенсіонерів, які проживають в будинку. Розумієте?! А ці всі комунальні служби даним питанням не цікавляться», – нарікає Василь Козак.



Депутатська комісія скерувала його звернення начальнику управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Андрію Стернічуку, щоб заявнику надали відповідь. Хоча Василь Козак каже, що туди вже звертався, але теж, як з «водоканалом», безрезультатно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Ковельводоканал» вимагає від мешканців багатоповерхівки оплатити перевитрату води по будинку, ае люди кажуть, що її стільки не використовують.Цю проблему озвучив ковельчанинна засіданні постійної депутатської комісії Ковельської міської ради з питань житлово-комунального господарства, - пише Район.Ковель За його словами, з червня місяця він тричі ходив у «Ковельводоканал», щоб отримати квитанцію, скільки ж платити за воду, згідно показів лічильника, але все безрезультатно.Мова йде про будинок №3 на вулиці Мічуріна. Власникам квартир надходять з комунального підприємства «суворі» повідомлення, що треба негайно сплатити за воду, бо зафіксовано її перевитрачання по будинку, в якому, до речі, проживають в основному люди пенсійного віку.«В одній квартирі живуть роми, але вони лічильника не ставлять і там в них миється весь їхній табір, використовуючи воду. Питаю у дільничного: «Звідти той табір взявся?» Відповідає: «Це ті роми, що живуть в Ковельському, Старовижівському і Камінь-Каширському районах». Ну це дуже приємно, що міська влада оздоровлює ромів. Справа благородна. Ми – «За», але тільки не за рахунок пенсіонерів, які проживають в будинку. Розумієте?! А ці всі комунальні служби даним питанням не цікавляться», – нарікає Василь Козак.Депутатська комісія скерувала його звернення начальнику управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Андрію Стернічуку, щоб заявнику надали відповідь. Хоча Василь Козак каже, що туди вже звертався, але теж, як з «водоканалом», безрезультатно.

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