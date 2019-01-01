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На Гряді троє лучан побили чоловіка і вкрали у нього Mercedes

На Гряді троє лучан побили чоловіка і вкрали у нього Mercedes
Троє лучан вкрали втомобіль Mercedes Daimler-Chrysler S400 у 28-річного жителя Ковеля.

Так, у неділю, 21 липня, до поліції із заявою звернувся 28-річний ковельчанин. Чоловік повідомив, що близько 6 години ранку в урочищі Гряда невідомі особи його побили та викрали автомобіль, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли 21-річний, 22-річний та 30-річний жителі Луцька. Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Шацького відділення поліції.

Правоохоронці проводять за цим фактом досудове розслідування, розпочате за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють інформацію щодо причетності зловмисників до скоєння інших злочинів.

Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





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Теги: крадіжка, Града
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