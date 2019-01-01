Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 13:00-17:00 Магазин, Дім молитви, водонапірна башта с. Хрипаличі, вул. Центральна, Садова, Приозерна, Шевченка, пров. Річний
2. ЗТП-331 09:00-17:00
м. Устилуг, вул.: Пархоменка, Грушевського
3. ПЛ-10 кВ Л-02-04 09:00-17:00 Магазин, ферма, АЗС-Універсам, Амік, Мавекс, млин, АЗС ОККО с. П’ятидні, вул.: Сільська, Набережна
Горохівський район
1.
с.Смолява
09:00-17:00
вул. Колмачівська
вул. Зеленська
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 55-04 . буде виконуватись чистка траси 9:00-17:00 Морозовичі (частково), с. Осмиловичі (частково), с. Будятичі (частково),
с. Космівка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05 уч.оп.308-312 (ЗТП-278 до ЗТП-280) (ТП-279) 09:30 – 17:00 ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул..
Л.Українки, вул.. Чкалова, вул..
Радянська.
Ківерцівський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327 9:00-16:00 смт.Цумань
вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-420 9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Симоненка
вул.Б.Хмельницького
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП-658
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ПП"ВІР"
МАП"Вермі"
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роман"
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Відродження
вул.Боровця
3. ПЛ-0,4кВ від КТП-3 9:00-17:00 побут
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. КТП-265 10:00-16:00 с. Садів вул. Незалежності, Відродження.
3.
ПЛ-10 Л-31-05 від ЛР-233 10:00-17:00 АТС, ФАП, Школа, ФОП Мазурець, ФОП Максименко, ФОП Ільюк, ФОП Кіндер, ФОП Шикун, ФОП Кулай, ФОП Ломінський, ФОП Момот, ФОП Пахолко, ФОП Прохорук, ФОП Тарасюк, ФОП Стьольний, ПП «Прогрес», ТзОВ «Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асланов, ФОП Форманюк с.Рованці повністю
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10кВ Л52-05 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут с. Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-406 10:00-17:00 Маневицька районна лікарня державної ветмедицини. с. Комарово
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-4 ТП-37 09:00 – 17:00 Магазин «Грант» м.Нововолинськ:
вул.Чайковського, 18-30, 19-31
вул.Княгині Ольги, 2-18, 20-30
вул.Чехова, 13-21, 6-14
2. ТП-13 09:00 – 17:00 ТзОВ «Вербена» м.Нововолинськ
вул.Кільцева
вул.В.Стуса, 4-38, 17-51
вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
вул.Толстого, 22
вул.О.Пчілки, 11
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Кримського, 33-55,48-74
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех,контора, майстерня, виробнича база, АЗС,. м.Рожище вул.Терешкової,2-18,1-21.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Інформацію не надано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-151 до ЛР-148
КТП-6 09:00-16:00
Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с. Мировичі
2. ПЛ-10 кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А 10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада с.Туличів, Літин
3. ПЛ-10кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-81
КТП- 256
КТП-81 10:30-16:00
ФГ « Поліській колос»- бригада, церква с.Клевецьк
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Володимир-Волинський район
1. 13:00-17:00 Магазин, Дім молитви, водонапірна башта с. Хрипаличі, вул. Центральна, Садова, Приозерна, Шевченка, пров. Річний
2. ЗТП-331 09:00-17:00
м. Устилуг, вул.: Пархоменка, Грушевського
3. ПЛ-10 кВ Л-02-04 09:00-17:00 Магазин, ферма, АЗС-Універсам, Амік, Мавекс, млин, АЗС ОККО с. П’ятидні, вул.: Сільська, Набережна
Горохівський район
1.
с.Смолява
09:00-17:00
вул. Колмачівська
вул. Зеленська
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 55-04 . буде виконуватись чистка траси 9:00-17:00 Морозовичі (частково), с. Осмиловичі (частково), с. Будятичі (частково),
с. Космівка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05 уч.оп.308-312 (ЗТП-278 до ЗТП-280) (ТП-279) 09:30 – 17:00 ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул..
Л.Українки, вул.. Чкалова, вул..
Радянська.
Ківерцівський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327 9:00-16:00 смт.Цумань
вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-420 9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Симоненка
вул.Б.Хмельницького
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП-658
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ПП"ВІР"
МАП"Вермі"
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роман"
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Відродження
вул.Боровця
3. ПЛ-0,4кВ від КТП-3 9:00-17:00 побут
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. КТП-265 10:00-16:00 с. Садів вул. Незалежності, Відродження.
3.
ПЛ-10 Л-31-05 від ЛР-233 10:00-17:00 АТС, ФАП, Школа, ФОП Мазурець, ФОП Максименко, ФОП Ільюк, ФОП Кіндер, ФОП Шикун, ФОП Кулай, ФОП Ломінський, ФОП Момот, ФОП Пахолко, ФОП Прохорук, ФОП Тарасюк, ФОП Стьольний, ПП «Прогрес», ТзОВ «Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асланов, ФОП Форманюк с.Рованці повністю
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10кВ Л52-05 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут с. Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-406 10:00-17:00 Маневицька районна лікарня державної ветмедицини. с. Комарово
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-4 ТП-37 09:00 – 17:00 Магазин «Грант» м.Нововолинськ:
вул.Чайковського, 18-30, 19-31
вул.Княгині Ольги, 2-18, 20-30
вул.Чехова, 13-21, 6-14
2. ТП-13 09:00 – 17:00 ТзОВ «Вербена» м.Нововолинськ
вул.Кільцева
вул.В.Стуса, 4-38, 17-51
вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
вул.Толстого, 22
вул.О.Пчілки, 11
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Кримського, 33-55,48-74
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех,контора, майстерня, виробнича база, АЗС,. м.Рожище вул.Терешкової,2-18,1-21.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Інформацію не надано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-151 до ЛР-148
КТП-6 09:00-16:00
Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с. Мировичі
2. ПЛ-10 кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А 10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада с.Туличів, Літин
3. ПЛ-10кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-81
КТП- 256
КТП-81 10:30-16:00
ФГ « Поліській колос»- бригада, церква с.Клевецьк
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