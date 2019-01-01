Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 13:00-17:00 Магазин, Дім молитви, водонапірна башта с. Хрипаличі, вул. Центральна, Садова, Приозерна, Шевченка, пров. Річний2. ЗТП-331 09:00-17:00м. Устилуг, вул.: Пархоменка, Грушевського3. ПЛ-10 кВ Л-02-04 09:00-17:00 Магазин, ферма, АЗС-Універсам, Амік, Мавекс, млин, АЗС ОККО с. П’ятидні, вул.: Сільська, Набережна1.с.Смолява09:00-17:00вул. Колмачівськавул. Зеленська1. ПЛ-10 кВ Л 55-04 . буде виконуватись чистка траси 9:00-17:00 Морозовичі (частково), с. Осмиловичі (частково), с. Будятичі (частково),с. Космівка1. ПЛ-10кВ Л-59-05 уч.оп.308-312 (ЗТП-278 до ЗТП-280) (ТП-279) 09:30 – 17:00 ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул..Л.Українки, вул.. Чкалова, вул..Радянська.1.ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327 9:00-16:00 смт.Цуманьвул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні.1. ПЛ-0,4кВ від КТП-420 9:00-17:00 Лікарня ст.КовельПАТ" Волиньгаз "Вол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Симоненкавул.Б.Хмельницького2.ПЛ-0,4кВ від ТП-6589:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ПП"ВІР"МАП"Вермі"Ков.управління освіти вик.ком.МПП "Роман"Ков. Терцентр соц.обслуг.ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Відродженнявул.Боровця3. ПЛ-0,4кВ від КТП-3 9:00-17:00 побутІнформацію не наданоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2. КТП-265 10:00-16:00 с. Садів вул. Незалежності, Відродження.3.ПЛ-10 Л-31-05 від ЛР-233 10:00-17:00 АТС, ФАП, Школа, ФОП Мазурець, ФОП Максименко, ФОП Ільюк, ФОП Кіндер, ФОП Шикун, ФОП Кулай, ФОП Ломінський, ФОП Момот, ФОП Пахолко, ФОП Прохорук, ФОП Тарасюк, ФОП Стьольний, ПП «Прогрес», ТзОВ «Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асланов, ФОП Форманюк с.Рованці повністю№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-10кВ Л52-05 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут с. ЗаболоттяВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-406 10:00-17:00 Маневицька районна лікарня державної ветмедицини. с. Комарово1. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-4 ТП-37 09:00 – 17:00 Магазин «Грант» м.Нововолинськ:вул.Чайковського, 18-30, 19-31вул.Княгині Ольги, 2-18, 20-30вул.Чехова, 13-21, 6-142. ТП-13 09:00 – 17:00 ТзОВ «Вербена» м.Нововолинськвул.Кільцевавул.В.Стуса, 4-38, 17-51вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63вул.Маяковського, 29-47, 58-88вул.Толстого, 22вул.О.Пчілки, 11пров.ПівденнийІ провулок, 3-15, 2-22ІІ провулок, 1-17, 4-14вул.Кримського, 33-55,48-74Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. ПЛ-10кВ Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех,контора, майстерня, виробнича база, АЗС,. м.Рожище вул.Терешкової,2-18,1-21.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.Інформацію не надано1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-151 до ЛР-148КТП-6 09:00-16:00Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с. Мировичі2. ПЛ-10 кВ Л-24-04КТП-65КТП-295КТП-64КТП-294КТП-74КТП-73КТП-369 А 10:00-16:30ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада с.Туличів, Літин3. ПЛ-10кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-81КТП- 256КТП-81 10:30-16:00ФГ « Поліській колос»- бригада, церква с.Клевецьк