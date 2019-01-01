У Києві педофіл напав на 12-річну дівчинку в під'їзді будинку





Як стало відомо



Дівчинка йшла до дому своєї бабусі, коли помітила, що слідом іде невідомий чоловік. Він зайшов за нею у під'їзд, а потім i в ліфт.



Злочинець вийшов на тому ж поверсі, а коли дівчинка зайшла до тамбура, напав на неї і кинув на підлогу. Їй вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину – почав душити, а потім змусив роздягнутися.



Після невдалої спроби зґвалтування він зник.



За інформацією джерела, нападнику на вигляд приблизно 25-27 років, зріст до 180-190 см, худорлявий, волосся середньої довжини, темна борода. Розмовляв російською.



Поліція вживає всіх заходів для затримання злочинця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Оболонському районі Києва злочинець напав на 12-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхового будинку.Як стало відомо Oбозреватель із власних джерел, подія трапилася удень 23 липня.Дівчинка йшла до дому своєї бабусі, коли помітила, що слідом іде невідомий чоловік. Він зайшов за нею у під'їзд, а потім i в ліфт.Злочинець вийшов на тому ж поверсі, а коли дівчинка зайшла до тамбура, напав на неї і кинув на підлогу. Їй вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину – почав душити, а потім змусив роздягнутися.Після невдалої спроби зґвалтування він зник.За інформацією джерела, нападнику на вигляд приблизно 25-27 років, зріст до 180-190 см, худорлявий, волосся середньої довжини, темна борода. Розмовляв російською.Поліція вживає всіх заходів для затримання злочинця.

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