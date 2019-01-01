У Києві педофіл напав на 12-річну дівчинку в під'їзді будинку
Сьогодні, 15:01
В Оболонському районі Києва злочинець напав на 12-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхового будинку.
Як стало відомо Oбозреватель із власних джерел, подія трапилася удень 23 липня.
Дівчинка йшла до дому своєї бабусі, коли помітила, що слідом іде невідомий чоловік. Він зайшов за нею у під'їзд, а потім i в ліфт.
Злочинець вийшов на тому ж поверсі, а коли дівчинка зайшла до тамбура, напав на неї і кинув на підлогу. Їй вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину – почав душити, а потім змусив роздягнутися.
Після невдалої спроби зґвалтування він зник.
За інформацією джерела, нападнику на вигляд приблизно 25-27 років, зріст до 180-190 см, худорлявий, волосся середньої довжини, темна борода. Розмовляв російською.
Поліція вживає всіх заходів для затримання злочинця.
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Як стало відомо Oбозреватель із власних джерел, подія трапилася удень 23 липня.
Дівчинка йшла до дому своєї бабусі, коли помітила, що слідом іде невідомий чоловік. Він зайшов за нею у під'їзд, а потім i в ліфт.
Злочинець вийшов на тому ж поверсі, а коли дівчинка зайшла до тамбура, напав на неї і кинув на підлогу. Їй вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину – почав душити, а потім змусив роздягнутися.
Після невдалої спроби зґвалтування він зник.
За інформацією джерела, нападнику на вигляд приблизно 25-27 років, зріст до 180-190 см, худорлявий, волосся середньої довжини, темна борода. Розмовляв російською.
Поліція вживає всіх заходів для затримання злочинця.
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