У Луцьку на вулиці Ціолковського продадуть земельну ділянку комунальної власності





Про це йшлося 24 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, - пишуть



Так, земельну ділянку площею 0,2383 га планують продати громадянину Івану Кашицькому.



Відповідно до проєкту рішення ціна продажу земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення на вул. Ціолковського, 17в площею 0,2383 га становитиме 671 тисячу 672 гривні.



Зазначимо, що покупця зобов’яжуть укласти договір купівлі-продажу з міською радою.



Члени комісії рекомендували підтримати рішення під час засідання сесії.

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