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У Луцьку на вулиці Ціолковського продадуть земельну ділянку комунальної власності

У Луцьку на вулиці Ціолковського продадуть земельну ділянку комунальної власності
На вулиці Ціолковського, 17в у Луцьку планують продати земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Про це йшлося 24 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, - пишуть Волинські новини.

Так, земельну ділянку площею 0,2383 га планують продати громадянину Івану Кашицькому.

Відповідно до проєкту рішення ціна продажу земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення на вул. Ціолковського, 17в площею 0,2383 га становитиме 671 тисячу 672 гривні.

Зазначимо, що покупця зобов’яжуть укласти договір купівлі-продажу з міською радою.

Члени комісії рекомендували підтримати рішення під час засідання сесії.

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Теги: продаж, земля
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