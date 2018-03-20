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На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням

На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням
У селі Броди Ратнівського району п’яний чоловік вдарив свою жінку ножем, через що вона потрапила в реанімацію та потребує допомоги небайдужих.

Про це пише Марія Хоріна на свої сторінці у Facebook, - пише Район. in.ua.

Лихо у сім’ї Гурських трапилося у неділю, 21 липня.

Чоловік Олени Гурської, напідпитку вдарив її ножем, чим пошкодив важливі внутрішні органи, вибив зуби та наніс кілька ударів по голові. Олена потрапила у реанімацію. Чоловіка затримали, за скоєне він знаходиться під слідством.

Олену прооперували, лікарі оцінюють стан здоров’я жінки як середньої тяжкості. Прогнози на одужання непогані, однак подальше лікування для родини потерпілої не під силу. Аби одужати жінці потрібно кожного дня витрачати близько 3 тисяч гривень .

Сім’я Олени просить небайдужих про допомогу.

Реквізити для допомги:

Рахунок в Ощадбанку 4790729908946486 (на ім'я Корнелюк Валентини, сестри потерпілої).

На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням
На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням
На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням

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Теги: допомога, жінка, Броди
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Коментарі 1
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Дуже співчуваю цій жінці. Але знаю кілька випадків, коли після такої поножовщини потерпілі відмовлялися писати заяву у поліцію і продовжували жити зі своїми кривдниками. Родичі в шоці, але це так. Бо шкода, що "мій" сяде за грати(((
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