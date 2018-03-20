На Волині чоловік по-звірячому побив і порізав дружину: просять допомогти з лікуванням





Про це пише Марія Хоріна на свої сторінці у Facebook, - пише



Лихо у сім’ї Гурських трапилося у неділю, 21 липня.



Чоловік Олени Гурської, напідпитку вдарив її ножем, чим пошкодив важливі внутрішні органи, вибив зуби та наніс кілька ударів по голові. Олена потрапила у реанімацію. Чоловіка затримали, за скоєне він знаходиться під слідством.



Олену прооперували, лікарі оцінюють стан здоров’я жінки як середньої тяжкості. Прогнози на одужання непогані, однак подальше лікування для родини потерпілої не під силу. Аби одужати жінці потрібно кожного дня витрачати близько 3 тисяч гривень .



Сім’я Олени просить небайдужих про допомогу.



Реквізити для допомги:



Рахунок в Ощадбанку 4790729908946486 (на ім'я Корнелюк Валентини, сестри потерпілої).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Броди Ратнівського району п’яний чоловік вдарив свою жінку ножем, через що вона потрапила в реанімацію та потребує допомоги небайдужих.Про це пише Марія Хоріна на свої сторінці у Facebook, - пише Район. in.ua. Лихо у сім’ї Гурських трапилося у неділю, 21 липня.Чоловік Олени Гурської, напідпитку вдарив її ножем, чим пошкодив важливі внутрішні органи, вибив зуби та наніс кілька ударів по голові. Олена потрапила у реанімацію. Чоловіка затримали, за скоєне він знаходиться під слідством.Олену прооперували, лікарі оцінюють стан здоров’я жінки як середньої тяжкості. Прогнози на одужання непогані, однак подальше лікування для родини потерпілої не під силу. Аби одужати жінці потрібно кожного дня витрачати близько 3 тисяч гривень .Сім’я Олени просить небайдужих про допомогу.

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