У Луцьку відкриють новий спортивний майданчик





Відкриття відбудеться 25 липня, - йдеться на сайті



Організатори - Департамент сім’ї, молоді та спорту та КЗ “Луцький міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.



У програмі заходу - спортивна розминка, флешмоб “Жонглер”, командні естафети, міні-футбол, волейбол.



Зазначають, на учасників “Фестивалю спорту” чекають подарунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди відкриття новозбудованого спортивного майданчика на проспекті Соборності, 37б запрошують дорослих та дітей на “Фестиваль спорту”.Відкриття відбудеться 25 липня, - йдеться на сайті Луцької міської ради. Організатори - Департамент сім’ї, молоді та спорту та КЗ “Луцький міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.У програмі заходу - спортивна розминка, флешмоб “Жонглер”, командні естафети, міні-футбол, волейбол.Зазначають, на учасників “Фестивалю спорту” чекають подарунки.

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