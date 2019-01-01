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У Луцьку відкриють новий спортивний майданчик

У Луцьку відкриють новий спортивний майданчик
З нагоди відкриття новозбудованого спортивного майданчика на проспекті Соборності, 37б запрошують дорослих та дітей на “Фестиваль спорту”.

Відкриття відбудеться 25 липня, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Організатори - Департамент сім’ї, молоді та спорту та КЗ “Луцький міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.

У програмі заходу - спортивна розминка, флешмоб “Жонглер”, командні естафети, міні-футбол, волейбол.

Зазначають, на учасників “Фестивалю спорту” чекають подарунки.

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Теги: Луцьк, спортивний майданчик, відкриття
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