У Києві в орендованій квартирі знайшли тіло 18-річної студентки





Як стало відомо



Напередодні батьки Анастасії, які живуть у Полтаві, не змогли додзвонитися до доньки. Попросили знайомого навідатись до оселі, яку та винаймала. Двері квартири були відчинені, біля бездиханного тіла дівчини експерти знайшли ніж.



У вбивстві підозрюють хлопця, з яким студентка зустрічалась. Консьєрж розповіла ТСН, що напередодні вдень цей хлопець зайшов до під'їзду, де жила Анастасія, і невдовзі вибіг через чорний хід, перевдягнувшись у інші речі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві правоохоронці виявили зарізаною у орендованій квартирі на Теремках 18-річну дівчину.Як стало відомо ТСН з власних джерел, підозрюваного у вбивстві вже затримали.Напередодні батьки Анастасії, які живуть у Полтаві, не змогли додзвонитися до доньки. Попросили знайомого навідатись до оселі, яку та винаймала. Двері квартири були відчинені, біля бездиханного тіла дівчини експерти знайшли ніж.У вбивстві підозрюють хлопця, з яким студентка зустрічалась. Консьєрж розповіла ТСН, що напередодні вдень цей хлопець зайшов до під'їзду, де жила Анастасія, і невдовзі вибіг через чорний хід, перевдягнувшись у інші речі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію