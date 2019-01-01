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У Києві в орендованій квартирі знайшли тіло 18-річної студентки

У Києві в орендованій квартирі знайшли тіло 18-річної студентки
У Києві правоохоронці виявили зарізаною у орендованій квартирі на Теремках 18-річну дівчину.

Як стало відомо ТСН з власних джерел, підозрюваного у вбивстві вже затримали.

Напередодні батьки Анастасії, які живуть у Полтаві, не змогли додзвонитися до доньки. Попросили знайомого навідатись до оселі, яку та винаймала. Двері квартири були відчинені, біля бездиханного тіла дівчини експерти знайшли ніж.

У вбивстві підозрюють хлопця, з яким студентка зустрічалась. Консьєрж розповіла ТСН, що напередодні вдень цей хлопець зайшов до під'їзду, де жила Анастасія, і невдовзі вибіг через чорний хід, перевдягнувшись у інші речі.


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Теги: Київ, тіло, студентка
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