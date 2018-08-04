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У Facebook стався збій

У Facebook стався збій
У соціальній мережі Facebook у середу, 24 липня, стався збій.

Ресурс перестав працювати майже о 16 годині за київським часом.

Станом на 16:18 соцмережа працює з перебоями.

Згідно з даними Downdetector, масштабний збій охопив не лише Україну, а й Польшу та Литву.

До слова, при користуванні соцмережею з мобільних пристроїв проблем не виникає.

Зауважимо, 3 липня у Facebook були тимчасові збої у всьому світі.

У Facebook стався збій



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Теги: Facebook, збій
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