У Facebook стався збій
Сьогодні, 16:19
У соціальній мережі Facebook у середу, 24 липня, стався збій.
Ресурс перестав працювати майже о 16 годині за київським часом.
Станом на 16:18 соцмережа працює з перебоями.
Згідно з даними Downdetector, масштабний збій охопив не лише Україну, а й Польшу та Литву.
До слова, при користуванні соцмережею з мобільних пристроїв проблем не виникає.
Зауважимо, 3 липня у Facebook були тимчасові збої у всьому світі.
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Ресурс перестав працювати майже о 16 годині за київським часом.
Станом на 16:18 соцмережа працює з перебоями.
Згідно з даними Downdetector, масштабний збій охопив не лише Україну, а й Польшу та Литву.
До слова, при користуванні соцмережею з мобільних пристроїв проблем не виникає.
Зауважимо, 3 липня у Facebook були тимчасові збої у всьому світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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