У Facebook стався збій





Ресурс перестав працювати майже о 16 годині за київським часом.



Станом на 16:18 соцмережа працює з перебоями.



Згідно з даними Downdetector, масштабний збій охопив не лише Україну, а й Польшу та Литву.



До слова, при користуванні соцмережею з мобільних пристроїв проблем не виникає.



Зауважимо, 3 липня у Facebook були тимчасові збої у всьому світі.









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