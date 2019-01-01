У Володимирі-Волинському святкуватимуть день міста. ПРОГРАМА

27-28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій день народження.Цьогоріч княжому місту виповнюється 1031 рік, адже саме 988-им роком датована перша літописна згадка про Володимир, – повідомили у прес-службі Володимир-Волинської міськради.Святкування за традицією розраховане на найширшу аудиторію – мешканців і гостей міста очікують яскраві конкурси, спортивно-ігрові заходи, організація дитячих розваг, концерти художніх колективів, а також виступи естрадних виконавців та гуртів, ансамблів та оркестрів, офіційне привітання міського голови та урочисті нагородження найкращих.«У святкові дні очікується багато гостей, зокрема з міст-побратимів та міст України, із якими Володимир-Волинський підтримує партнерські стосунки. На гостей чекає насичена програма заходів - кожен зможе обрати те, що йому до смаку», – зазначила голова організаційного комітетуДень народження Володимира-Волинського розпочнеться 27-го липня з фізичної розминки. Увага мешканців і гостей буде прикута до легкоатлетичного пробігу «Вулицями міста», що стане іспитом на здоров’я і фізичну витривалість для активних громадян. Бігуни стартуватимуть о 9:00 з площі Героїв. Довжина маршруту - 5, 10 км і 200 метрів для дітей. Організатори наголошують, що головна мета забігу – це пропаганда здорового способу життя та закликають займатися спортом і тримати себе у хорошій спортивній формі.О 10:00 в культурно-мистецькому центрі NGO "Creative Studio" проведе конкурс «Місто-пазл» на швидкісне збирання пазлів та презентацію унікальної мапи Володимира-Волинського.Для любителів пограти в комп'ютерні ігри відбудеться кіберспортивний турнір "FIFA-2019" (10:30 в КМЦ).Всеукраїнські змагання із стрибків у висоту «Володимирські висоти» зберуть спортсменів о 13:00 на площі Героїв. На очах у володомирчан змагатимуться кращі легкоатлети України, учасники та призери європейських змагань.Вболівальників та поціновувачів чудової гри, небезпечних моментів, філігранної техніки володіння м’ячем та грамотних тактичних дій на полі запрошують на турнір з футболу між командами 50+ із Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька, що вібудеться о 14:00 на стадіоні «Олімп».О 18:00 біля КМЦ відбудеться справжнє дійство для тих, хто зберіг любов упродовж десятків років подружнього життя - це свято "золотих" подружніх пар. За словами організаторів, його мета – зробити приємність родинам, які прожили разом стільки років і зберегли сім’ю. Подружжя згадають день свого весілля, поділяться секретами довгого шлюбу та рецептами сімейного щастя.Провести цікаво і з користю час зможуть усі, хто прийде до культурно-мистецького центру 27-го липня о 19:00, де відбудеться вечірка «Кому за...» під супровід духових оркестрів. Звучатимуть відомі багатьом пісні, за допомогою яких учасники заходу зможуть поринути в минуле. Традиційно ретро-вечірка у Володимирі-Волинському- це не просто танці, а ще й душевні посиденьки з друзями.Завершить розважальну програму першого дня святкування «Українська дискотека» у парку «Слов'янський» (початок о 21:00), де кожен небайдужий до українського, чи то просто з цікавості, має можливість весело провести час, відпочити під ритми запальних українських мелодій.Також відбудеться традиційний виставковий ярмарок «Володимирський узвіз» – 29-го липня гості свята матимуть змогу зробити світлини на фоні фотозон закладів освіти, відвідати виставку товарів місцевих товаровиробників, книжковий ярмарок, святкову торгівля сувенірною продукцією, вернісаж картин Міжнародного пленеру художників «Колорит», зануритися в минуле на локації «Алея спогадів» (початок о 10:00 у сквері біля історичного музею).Бажаючі похизуватись своїми чотирилапими друзями зможуть це зробити під час обласної виставки мисливських собак, що відбудеться о 9:00 у сквері біля ЗОШ №2.О 10:30 на площі Героїв відбудуться змагання з гри Бочча для людей з обмеженими можливостями. Змагання орієнтовані на осіб з ураженням опорно-рухового апарату і направлені на залучення маломобільних груп населення до активного способу життя. Усі учасники долають бар’єри, що обмежують соціальні контакти та не дають можливості для творчого розвитку, активного рекреаційного відпочинку.Офіційні заходи розпочнуться о 10:30 зустріччю міського головиделегацій, які прибудуть на святкування, покладання квітів до обеліску Слави і дошки Пам'яті загиблим воїнам АТО (11:40) та урочистим відкриттям Дня міста, що відбудеться у у сквері біля історичного музею о 12:00.Свято продовжиться концертом за участі народного аматорського ансамблю народної пісні «Розмай», ансамблю народної музики «Володимирські музики», квартету «Родослав», народного аматорського жіночого вокального ансамблю «Мелодія» Ратнівського районного будинку культури, народного аматорського ансамблю народної музики «Награш» міста Ковеля у в свері біля історичного музею (початок о 13:00). А о 15:00 володимирчани і гості міста зможуть побачити виступ "срібного" призера проекту «Голос. Діти»Дитяча розважальна програма розпочнеться о 10:00 біля КМЦ виступами ансамблю бального танцю "Колорит", вихованців секції художньої гімнастики ДЮСШ, солістів ансамблю сучасного бального танцю «Стар-Лайт» Романа Боярчука та Ярини Шуляр, зразкового ансамблю народного танцю «Веселка», народної студії вокального співу «Лодомир», Курило Ярослава, вокальної групи під керівництвом Л.Бражнікової.Також на наймолодших учасників свята чекатимуть виступи учасників конкурсу "Веселі нотки", колективу сучасного естрадного танцю «Тіп-Топ», студії свята "Карамболь» (м.Луцьк), казкове містечко,парад дитячих візочків, спортивна галявина (настільні ігри, розваги), перегони на гіроскутерах, майстер-клас танцювальної фітнес-програми «Zumba», нагородження переможців конкурсу дитячих малюнків, дефіле дітей у шкільній формі з рюкзаками, живі статуї, ходулісти театру «Галатея» (м.Рівне).Упродовж дня у місті працюватимуть локації «Сквер біля вулиці Небесної Сотні», «Креативна галявина», «Кава Авеню», «Біля торгового центру «Роксолана»" для поціновувачів поезії та любителів класичної, середньовічної, духової і сучасної музики. А пішохідні прогулянки містом «Перлини княжого граду» ознайомлять гостей з історією та сучасністю Володимира-Волинського.Завершиться святкування концертом за участю виконавців та гуртів, хедлайнером якого стане Ivan NAVI.