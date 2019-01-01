Перекриття траси «Київ-Ковель-Ягодин»: питання видачі дозволів перевізникам врегулювали





Таким чином вони висловили своє невдоволення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення. Зокрема тим, що квота 2019 року дочасно вичерпується, - інформує прес-служба Волинської ОДА.



Через соціальне напруження, яке зростало серед перевізників, т.в.о. голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук у телефонному режиму спілкувався з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, аби вирішити це питання.



"Враховуючи те, що була заблокована стратегічна траса в напрямку митного посту «Ягодин», та напруга серед перевізників зростала, я вирішив особисто телефонувати міністру Омеляну. В результаті переговорів, Володимир Володимирович доручив директору департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктору Сасіну розглянути всі проблемні питання щодо видачі дозволів на міжнародні перевезення та врегулювати їх, що й було зроблено", – зазначив Олександр Олексійович.



Таким чином, трасу «Київ-Ковель-Ягодин» розблокували, а питання видачі дозволів перевізникам наразі врегулювали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 23 липня, в селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин» Таким чином вони висловили своє невдоволення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення. Зокрема тим, що квота 2019 року дочасно вичерпується, - інформує прес-служба Волинської ОДА.Через соціальне напруження, яке зростало серед перевізників, т.в.о. голови обласної державної адміністраціїу телефонному режиму спілкувався з міністром інфраструктури України, аби вирішити це питання."Враховуючи те, що була заблокована стратегічна траса в напрямку митного посту «Ягодин», та напруга серед перевізників зростала, я вирішив особисто телефонувати міністру Омеляну. В результаті переговорів, Володимир Володимирович доручив директору департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктурирозглянути всі проблемні питання щодо видачі дозволів на міжнародні перевезення та врегулювати їх, що й було зроблено", – зазначив Олександр Олексійович.Таким чином, трасу «Київ-Ковель-Ягодин» розблокували, а питання видачі дозволів перевізникам наразі врегулювали.

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