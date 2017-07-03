У Луцьку просять заборонити поворот ліворуч з проспекту Перемоги





Відповідну Слива Вадим Васильович.



Автор петиції повідомляє, дуже багато водіїв, які виїжджають на проспект Перемоги з проспекту Грушевського через вулицю Шухевича, а також частина водіїв, що рухаються по преспекту Перемоги з боку проспекту Соборності, здійснюють поворот ліворуч на вулицю 8-го березня, чим спричиняють складну дорожню ситуацію на цій ділянці дороги, створюють затори та небезпеку ДТП, оскільки автомобілі, що рухаються від проспекту Соборності лівою смугою, починають екстренно гальмувати та перестроюватись в праву смугу.



Відтак, велика частина з водіїв, які повертають, використовують прилеглу стоянку на тротуарі та двори на вулиці 8-го березня, щоб розвернутись і знову виїхати на проспект Перемоги, а деякі і взагалі розвертаються прямо на проспекті Перемоги, ігноруючи знак, що забороняє розворот у вказаному місці.



"Оскільки за 200 метрів від повороту на вулиці 8-го Березня є велике перехрестя з кільцевим рухом, де зазвичай можна спокійно розвернутись і продовжити рух або назад по проспекту Перемоги, або виїхати на вулицю Огієнка чи вулицю Шопена, не створюючи при цьому заторів на проспекті Перемоги та не наражаючи на небезпеку ДТП інших учасників дорожнього руху, пропоную заборонити поворот ліворуч на вулиці 8-го березня з проспекту Перемоги з перетином осьової лінії", - зауважує Вадим Слива.



Луцький воді пропонує осьову лінію зробити суцільною, а також встановити інформаційний знак, що сповіщає про місце розвороту за 300 метрів від вказаного повороту.



Він зазначає, це покращить і транспортну, і екологічну ситуацію на проспекті Перемоги в години активності транспорту. Крім цього, додає, практично не позначиться на витраті пального та часу автомобілями, що повертають на вулицю 8-го березня, оскільки дуже часто в заторі на тому повороті можна простояти практично стільки ж часу, скільки потрібно, щоб проїхати до кільця і спокійно там розвернутись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький водій звертається до міської ради заборонити поворот ліворуч з проспекту Перемоги на вулиці 8-го березня, оскільки це спричиняє аварійну ситуацію.Відповідну петицію сьогодні, 24 липня, зареєструвавАвтор петиції повідомляє, дуже багато водіїв, які виїжджають на проспект Перемоги з проспекту Грушевського через вулицю Шухевича, а також частина водіїв, що рухаються по преспекту Перемоги з боку проспекту Соборності, здійснюють поворот ліворуч на вулицю 8-го березня, чим спричиняють складну дорожню ситуацію на цій ділянці дороги, створюють затори та небезпеку ДТП, оскільки автомобілі, що рухаються від проспекту Соборності лівою смугою, починають екстренно гальмувати та перестроюватись в праву смугу.Відтак, велика частина з водіїв, які повертають, використовують прилеглу стоянку на тротуарі та двори на вулиці 8-го березня, щоб розвернутись і знову виїхати на проспект Перемоги, а деякі і взагалі розвертаються прямо на проспекті Перемоги, ігноруючи знак, що забороняє розворот у вказаному місці."Оскільки за 200 метрів від повороту на вулиці 8-го Березня є велике перехрестя з кільцевим рухом, де зазвичай можна спокійно розвернутись і продовжити рух або назад по проспекту Перемоги, або виїхати на вулицю Огієнка чи вулицю Шопена, не створюючи при цьому заторів на проспекті Перемоги та не наражаючи на небезпеку ДТП інших учасників дорожнього руху, пропоную заборонити поворот ліворуч на вулиці 8-го березня з проспекту Перемоги з перетином осьової лінії", - зауважує Вадим Слива.Луцький воді пропонує осьову лінію зробити суцільною, а також встановити інформаційний знак, що сповіщає про місце розвороту за 300 метрів від вказаного повороту.Він зазначає, це покращить і транспортну, і екологічну ситуацію на проспекті Перемоги в години активності транспорту. Крім цього, додає, практично не позначиться на витраті пального та часу автомобілями, що повертають на вулицю 8-го березня, оскільки дуже часто в заторі на тому повороті можна простояти практично стільки ж часу, скільки потрібно, щоб проїхати до кільця і спокійно там розвернутись.

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