Розшукують волинянина, який пішов до товариша та зник. ФОТО
Сьогодні, 16:42
На Волині розшукують Краснолуцького Дмитра Олександровича, жителя Володимира-Волинського, 1987 року народження.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік 23 березня 2019 року пішов до товариша та не повернувся.
Його прикмети: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротко підстрижений, на лівій руці татуювання, куртка з чорним капюшоном, чорна шапка, темні джинси та білі кросівки.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік 23 березня 2019 року пішов до товариша та не повернувся.
Його прикмети: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротко підстрижений, на лівій руці татуювання, куртка з чорним капюшоном, чорна шапка, темні джинси та білі кросівки.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку просять заборонити поворот ліворуч з проспекту Перемоги
Сьогодні, 16:55
Розшукують волинянина, який пішов до товариша та зник. ФОТО
Сьогодні, 16:42
Перекриття траси «Київ-Ковель-Ягодин»: питання видачі дозволів перевізникам врегулювали
Сьогодні, 16:36
У Facebook стався збій
Сьогодні, 16:19
У Луцьку відкриють новий спортивний майданчик
Сьогодні, 16:10