вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині вандали покрали висаджені туї

У місті на Волині вандали покрали висаджені туї
У Нововолинську вночі 24-го липня покрали кущі туй біля п’ятиповерхівки.

Як розповіли мешканці, туї були висаджені на клумбі біля будинку у мікрорайоні Шахтарському два місяці тому, - Буг.

Сьогодні вночі, 24-го липня, вкрали 8 таких кущів. Два дні тому невідомі викопали ще два.

До слова, у будинку – створене ОСББ, мешканці якого дбають про благоустрій та озеленення біля під’їздів. Розповіли, що туї сьогодні вночі ще вкрали біля будинку на вулиці Святого Володимира, де двір кафе “Кулінарія”.

Повідомлення про вкрадені рослини з проханням повернути туї є в групі-facebook "Нововолинськ інфо".

“Просимо повернути, якщо хтось можливо їх у когось купив. Будьте людьми!!!”, – написала Ірина Поліщук.

У коментарях дописувачі зазначають, що туї та квіти в Нововолинську викопували навіть з могил на кладовищі.
У місті на Волині вандали покрали висаджені туї

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туї, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
за те що вкрали туї треба обрубати *уї!
Відповісти
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві в орендованій квартирі знайшли тіло 18-річної студентки
Сьогодні, 17:36
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Сьогодні, 17:28
У місті на Волині вандали покрали висаджені туї
Сьогодні, 17:01
У Луцьку просять заборонити поворот ліворуч з проспекту Перемоги
Сьогодні, 16:55
Розшукують волинянина, який пішов до товариша та зник. ФОТО
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
У центрі Луцька невідомі викрали туї У центрі Луцька невідомі викрали туї
12 липень, 2017, 13:52
На Гряді троє лучан побили чоловіка і вкрали у нього Mercedes На Гряді троє лучан побили чоловіка і вкрали у нього Mercedes
Сьогодні, 14:29
У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень
Сьогодні, 11:33
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий фонтан, дитяче кафе, зони відпочинку: у Ковелі реконструюють центральну частину міста
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині дерево, де побачили образ Богоматері, прикрасили стрічками. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
У Києві в орендованій квартирі знайшли тіло 18-річної студентки
Сьогодні, 17:36
 0
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Сьогодні, 17:28
 0
У місті на Волині вандали покрали висаджені туї
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿