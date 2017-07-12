У місті на Волині вандали покрали висаджені туї





Як розповіли мешканці, туї були висаджені на клумбі біля будинку у мікрорайоні Шахтарському два місяці тому, -



Сьогодні вночі, 24-го липня, вкрали 8 таких кущів. Два дні тому невідомі викопали ще два.



До слова, у будинку – створене ОСББ, мешканці якого дбають про благоустрій та озеленення біля під’їздів. Розповіли, що туї сьогодні вночі ще вкрали біля будинку на вулиці Святого Володимира, де двір кафе “Кулінарія”.



Повідомлення про вкрадені рослини з проханням повернути туї є в групі-facebook "Нововолинськ інфо".



“Просимо повернути, якщо хтось можливо їх у когось купив. Будьте людьми!!!”, – написала Ірина Поліщук.



У коментарях дописувачі зазначають, що туї та квіти в Нововолинську викопували навіть з могил на кладовищі.



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