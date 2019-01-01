Новий фонтан, дитяче кафе, зони відпочинку: у Ковелі реконструюють центральну частину міста





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Першочергово здійснюють утеплення та ремонт фасаду Палацу учнівської молоді імені Івана Франка. Тут також замінили 22 вікна на енергозберігаючі. Кошти на цей об’єкт, а це майже 1,5 мільйони гривень надав благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині».



Сьогодні, 24 липня, поруч з Палацом розпочали демонтаж декоративної стіни. Її встановили ще у 1986 році, де колись розміщували інформаційні стенди. Нині вона втратила свою функціональність та естетичну привабливість.



Зазначають, усі роботи виконує луцька фірма ТОВ “Атлант плюс”. Як розповів її виконроб Вадим Потоцький, після того як розчистять територію, біля Палацу учнівської молоді мають розбити клумби, також викладуть бруківку і встановлять лавки для відпочинку.



Повідомляють, це лише перші кроки до великих змін, які чекають на центральну частину Ковеля. Адже під час святкових заходів на День міста ковельчани отримали ще один подарунок від благодійного фонду “Патріоти Волині” - сертифікат на будівництво нового фонтану.



Також проведуть реконструкцію парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



Зокрема, за словами головного архітектора Людмили Мурай, у подальшому у Ковелі планується створення багатофункціонального парку, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час.



Окрім цього, для дітей створять містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.



Для молоді облаштують зони для відпочинку.



Також попрацюють над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності.



Планується повна реконструкція теперішніх алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі розпочали реконструкцію центральної частини міста. Роботи будуть виконуватись поетапно і впродовж кількох років.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради Першочергово здійснюють утеплення та ремонт фасаду Палацу учнівської молоді імені Івана Франка. Тут також замінили 22 вікна на енергозберігаючі. Кошти на цей об’єкт, а це майже 1,5 мільйони гривень надав благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині».Сьогодні, 24 липня, поруч з Палацом розпочали демонтаж декоративної стіни. Її встановили ще у 1986 році, де колись розміщували інформаційні стенди. Нині вона втратила свою функціональність та естетичну привабливість.Зазначають, усі роботи виконує луцька фірма ТОВ “Атлант плюс”. Як розповів її виконроб, після того як розчистять територію, біля Палацу учнівської молоді мають розбити клумби, також викладуть бруківку і встановлять лавки для відпочинку.Повідомляють, це лише перші кроки до великих змін, які чекають на центральну частину Ковеля. Адже під час святкових заходів на День міста ковельчани отримали ще один подарунок від благодійного фонду “Патріоти Волині” - сертифікат на будівництво нового фонтану.Також проведуть реконструкцію парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Зокрема, за словами головного архітектора, у подальшому у Ковелі планується створення багатофункціонального парку, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час.Окрім цього, для дітей створять містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.Для молоді облаштують зони для відпочинку.Також попрацюють над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності.Планується повна реконструкція теперішніх алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.

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