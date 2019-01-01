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Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО

Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Фотограф з Каменя-Каширського Андрій Куницький поділився світлинами озера Пісочного – одного з найгарніших озер Старовижівського району.

Волинянин розмістив фотографії на своїй сторінці у Facebook, - пише Таблоїд Волині.

«Відпочинок на оз. Пісочне», – підписав він серію панорамних фотографій і світлин, зроблених з висоти пташиного польоту.

Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО


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Теги: Волинь, панорамні світлини, озеро Пісочне
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