Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО
Сьогодні, 20:39
Фотограф з Каменя-Каширського Андрій Куницький поділився світлинами озера Пісочного – одного з найгарніших озер Старовижівського району.
Волинянин розмістив фотографії на своїй сторінці у Facebook, - пише Таблоїд Волині.
«Відпочинок на оз. Пісочне», – підписав він серію панорамних фотографій і світлин, зроблених з висоти пташиного польоту.
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Волинянин розмістив фотографії на своїй сторінці у Facebook, - пише Таблоїд Волині.
«Відпочинок на оз. Пісочне», – підписав він серію панорамних фотографій і світлин, зроблених з висоти пташиного польоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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