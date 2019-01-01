Волинський фотограф поділився захопливими світлинами озера Пісочного. ФОТО

Андрій Куницький поділився світлинами озера Пісочного – одного з найгарніших озер Старовижівського району.



Волинянин розмістив фотографії на своїй сторінці у Facebook, - пише



«Відпочинок на оз. Пісочне», – підписав він серію панорамних фотографій і світлин, зроблених з висоти пташиного польоту.







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