В Україні водоканали вимагають підвищити ціну на воду





Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент



"Є проблема з ціною електроенергії (для промисловості). Зараз водоканали приходять і просять підняти їм тарифи на холодну воду на 15% у зв'язку із цим зростанням", - зазначив Герус.



За його словами, в уряду є можливості на рівні НКРЕКП ухвалити рішення, які призведуть до пом'якшення зміни ціни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН "Є проблема з ціною електроенергії (для промисловості). Зараз водоканали приходять і просять підняти їм тарифи на холодну воду на 15% у зв'язку із цим зростанням", - зазначив Герус.За його словами, в уряду є можливості на рівні НКРЕКП ухвалити рішення, які призведуть до пом'якшення зміни ціни.

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