В Україні водоканали вимагають підвищити ціну на воду
Сьогодні, 18:34
У зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.
Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Є проблема з ціною електроенергії (для промисловості). Зараз водоканали приходять і просять підняти їм тарифи на холодну воду на 15% у зв'язку із цим зростанням", - зазначив Герус.
За його словами, в уряду є можливості на рівні НКРЕКП ухвалити рішення, які призведуть до пом'якшення зміни ціни.
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Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Є проблема з ціною електроенергії (для промисловості). Зараз водоканали приходять і просять підняти їм тарифи на холодну воду на 15% у зв'язку із цим зростанням", - зазначив Герус.
За його словами, в уряду є можливості на рівні НКРЕКП ухвалити рішення, які призведуть до пом'якшення зміни ціни.
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