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В Україні водоканали вимагають підвищити ціну на воду

В Україні водоканали вимагають підвищити ціну на воду
У зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.

Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Є проблема з ціною електроенергії (для промисловості). Зараз водоканали приходять і просять підняти їм тарифи на холодну воду на 15% у зв'язку із цим зростанням", - зазначив Герус.

За його словами, в уряду є можливості на рівні НКРЕКП ухвалити рішення, які призведуть до пом'якшення зміни ціни.

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Теги: Україна, водоканали, підвищення тарифу, холодна вода
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