Як танцівниця з Луцька підкорила своїм виступом французів. ФОТО

Анжеліка Арутюнян повернулася із захоплюючої поїздки у Францію. Вона разом із клубом спортивно-бального танцю «Троянда» та духовим оркестром Палацу культури дивувала своїми різноманітними номерами на концертах з нагоди Дня взяття Бастилії.



Ініціював цю поїздку директор Палацу культури міста Луцька Юрій Войнаровський, який вже багато років дружить з мером міста Пон-сюр-Сен, і щороку луцькі творчі колективи роблять для місцевих жителів свято, - пише



«Для мене це вже друга поїздка. Два роки тому я вже виступала для мешканців Пон-сюр-Сейну, і коли мені запропонували цього року знову поїхати, я була дуже щаслива, адже знала, що мене чекає незабутня подорож. Хоча дорога й дуже важка, але це того варте. Посмішки місцевих жителів та слова вдячності – це найкращий стимул», – запевнила Анжеліка.



Щороку на жителів міста чекає декілька концертів: вдень і ввечері, святкова маршова хода містом разом із усіма жителями та феєрверк.



«Цього року я старалася підготувати абсолютно іншу програму, щоб здивувати чимось новим. Номери були різні за тематикою і стилістикою, тому я дуже переживала, чи зрозуміють мене (це шоу-номер «Сліпий Ангел», «Володарка стихій», проникна і чуттєва естрадна пісня та інші номери), але, здається, у мене все вдалося. Бо кількість відгуків мешканців, які підходили і просили перекладача перекласти свої слова, мене дуже вразила і розчулила. Ось заради таких моментів і хочеться працювати далі», – розповіла танцівниця.



Після усіх виступів, наступного дня, лучан чекав подарунок від мешканців міста – подорож у місто мрій та романтики – Париж.



«Уся наша творча команда до кінця поїздки стала справжньою творчою родиною, і якщо мені ще раз запропонують поїхати, то я без вагань погоджусь», – додала Анжеліка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями професійна виконавиця східних танцівповернулася із захоплюючої поїздки у Францію. Вона разом із клубом спортивно-бального танцю «Троянда» та духовим оркестром Палацу культури дивувала своїми різноманітними номерами на концертах з нагоди Дня взяття Бастилії.Ініціював цю поїздку директор Палацу культури міста Луцька, який вже багато років дружить з мером міста Пон-сюр-Сен, і щороку луцькі творчі колективи роблять для місцевих жителів свято, - пише Таблоїд Волині «Для мене це вже друга поїздка. Два роки тому я вже виступала для мешканців Пон-сюр-Сейну, і коли мені запропонували цього року знову поїхати, я була дуже щаслива, адже знала, що мене чекає незабутня подорож. Хоча дорога й дуже важка, але це того варте. Посмішки місцевих жителів та слова вдячності – це найкращий стимул», – запевнила Анжеліка.Щороку на жителів міста чекає декілька концертів: вдень і ввечері, святкова маршова хода містом разом із усіма жителями та феєрверк.«Цього року я старалася підготувати абсолютно іншу програму, щоб здивувати чимось новим. Номери були різні за тематикою і стилістикою, тому я дуже переживала, чи зрозуміють мене (це шоу-номер «Сліпий Ангел», «Володарка стихій», проникна і чуттєва естрадна пісня та інші номери), але, здається, у мене все вдалося. Бо кількість відгуків мешканців, які підходили і просили перекладача перекласти свої слова, мене дуже вразила і розчулила. Ось заради таких моментів і хочеться працювати далі», – розповіла танцівниця.Після усіх виступів, наступного дня, лучан чекав подарунок від мешканців міста – подорож у місто мрій та романтики – Париж.«Уся наша творча команда до кінця поїздки стала справжньою творчою родиною, і якщо мені ще раз запропонують поїхати, то я без вагань погоджусь», – додала Анжеліка.

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