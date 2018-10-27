Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
24 липень, 23:44
У мережі з'явились фото портативних сонячних годинників-диптихів XVI-XVII століття.
Великі прилади для стеження за часом за допомогою сонячних променів згадуються ще у давньоєгипетських записах за тисячоліття до початку нашої ери, - пише Gazeta.ua
Відтак, в епоху середньовіччя у містах та монастирях розташовувались кам'яні стели з нерухомою стрілкою. З появою ратуш із великими механічними годинниками у містах зникла потреба проектування сонячних годинників. Проте мініатюрні прилади могли виручити там, звідки верхівку ратуші видно не було.
Портативні годинники з'явилися у пізньому середньовіччі завдяки поєднанню сонячних годинників із компасом. Вдосконалені у XVII ст. вони стали практичнішими, пише Центр середньовічних і ранньомодерних студій.
Зазначають, багата колекція сонячних годинників-диптихів зберігається в Музеї історії науки в Оксворді у Великій Британії. Більшість із них створили німецькі майстри, проте деякі походять із Франції, Іспанії, Італії та, ймовірно, Фландрії.
Корпус годинників-диптихів виготовлений із слонової кістки, рідше з деревини, прикрашався сріблом. Фронтальна частина містить отвір, через який проходив сонячний промінь. Нерідко годинники мали розу вітрів, календарі свят, знаки зодіаку і навіть інструкцію з використання приладу. На іншій частині міститься компас.
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Великі прилади для стеження за часом за допомогою сонячних променів згадуються ще у давньоєгипетських записах за тисячоліття до початку нашої ери, - пише Gazeta.ua
Відтак, в епоху середньовіччя у містах та монастирях розташовувались кам'яні стели з нерухомою стрілкою. З появою ратуш із великими механічними годинниками у містах зникла потреба проектування сонячних годинників. Проте мініатюрні прилади могли виручити там, звідки верхівку ратуші видно не було.
Портативні годинники з'явилися у пізньому середньовіччі завдяки поєднанню сонячних годинників із компасом. Вдосконалені у XVII ст. вони стали практичнішими, пише Центр середньовічних і ранньомодерних студій.
Зазначають, багата колекція сонячних годинників-диптихів зберігається в Музеї історії науки в Оксворді у Великій Британії. Більшість із них створили німецькі майстри, проте деякі походять із Франції, Іспанії, Італії та, ймовірно, Фландрії.
Корпус годинників-диптихів виготовлений із слонової кістки, рідше з деревини, прикрашався сріблом. Фронтальна частина містить отвір, через який проходив сонячний промінь. Нерідко годинники мали розу вітрів, календарі свят, знаки зодіаку і навіть інструкцію з використання приладу. На іншій частині міститься компас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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