Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО





Великі прилади для стеження за часом за допомогою сонячних променів згадуються ще у давньоєгипетських записах за тисячоліття до початку нашої ери, - пише



Відтак, в епоху середньовіччя у містах та монастирях розташовувались кам'яні стели з нерухомою стрілкою. З появою ратуш із великими механічними годинниками у містах зникла потреба проектування сонячних годинників. Проте мініатюрні прилади могли виручити там, звідки верхівку ратуші видно не було.



Портативні годинники з'явилися у пізньому середньовіччі завдяки поєднанню сонячних годинників із компасом. Вдосконалені у XVII ст. вони стали практичнішими, пише Центр середньовічних і ранньомодерних студій.



Зазначають, багата колекція сонячних годинників-диптихів зберігається в Музеї історії науки в Оксворді у Великій Британії. Більшість із них створили німецькі майстри, проте деякі походять із Франції, Іспанії, Італії та, ймовірно, Фландрії.



Корпус годинників-диптихів виготовлений із слонової кістки, рідше з деревини, прикрашався сріблом. Фронтальна частина містить отвір, через який проходив сонячний промінь. Нерідко годинники мали розу вітрів, календарі свят, знаки зодіаку і навіть інструкцію з використання приладу. На іншій частині міститься компас.



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