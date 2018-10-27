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Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО

Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
У мережі з'явились фото портативних сонячних годинників-диптихів XVI-XVII століття.

Великі прилади для стеження за часом за допомогою сонячних променів згадуються ще у давньоєгипетських записах за тисячоліття до початку нашої ери, - пише Gazeta.ua

Відтак, в епоху середньовіччя у містах та монастирях розташовувались кам'яні стели з нерухомою стрілкою. З появою ратуш із великими механічними годинниками у містах зникла потреба проектування сонячних годинників. Проте мініатюрні прилади могли виручити там, звідки верхівку ратуші видно не було.

Портативні годинники з'явилися у пізньому середньовіччі завдяки поєднанню сонячних годинників із компасом. Вдосконалені у XVII ст. вони стали практичнішими, пише Центр середньовічних і ранньомодерних студій.

Зазначають, багата колекція сонячних годинників-диптихів зберігається в Музеї історії науки в Оксворді у Великій Британії. Більшість із них створили німецькі майстри, проте деякі походять із Франції, Іспанії, Італії та, ймовірно, Фландрії.

Корпус годинників-диптихів виготовлений із слонової кістки, рідше з деревини, прикрашався сріблом. Фронтальна частина містить отвір, через який проходив сонячний промінь. Нерідко годинники мали розу вітрів, календарі свят, знаки зодіаку і навіть інструкцію з використання приладу. На іншій частині міститься компас.
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО
Як стежили за часом у XVII ст. ФОТО

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Теги: портативні годинники, 17-18 століття, час
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