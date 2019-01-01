Чого волиняни очікують від нової Верховної Ради. АНОНС. ВІДЕО





Як голосували волиняни та хто став найбільшою «несподіванкою» парламентських виборів?



Якою буде нова коаліція та чи можна уникнути узурпації влади?



Чи відбудуться восени місцеві позачергові вибори та що українці очікують від нової влади?



Дивіться прямий ефір головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 25 липня, о 20:00 на «12» телеканалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вибори до Верховної Ради - позаду. Новий парламент от-от збереться на перше засідання.Як голосували волиняни та хто став найбільшою «несподіванкою» парламентських виборів?Якою буде нова коаліція та чи можна уникнути узурпації влади?Чи відбудуться восени місцеві позачергові вибори та що українці очікують від нової влади?Дивіться прямий ефір головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 25 липня, о 20:00 на «12» телеканалі.

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