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Чого волиняни очікують від нової Верховної Ради. АНОНС. ВІДЕО

Чого волиняни очікують від нової Верховної Ради. АНОНС. ВІДЕО
Вибори до Верховної Ради - позаду. Новий парламент от-от збереться на перше засідання.

Як голосували волиняни та хто став найбільшою «несподіванкою» парламентських виборів?

Якою буде нова коаліція та чи можна уникнути узурпації влади?

Чи відбудуться восени місцеві позачергові вибори та що українці очікують від нової влади?

Дивіться прямий ефір головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 25 липня, о 20:00 на «12» телеканалі.


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Теги: вибори, Протилежний погляд
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Сьогодні, 20:00
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Сьогодні, 19:48
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Сьогодні, 19:24
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