У Луцьку біля Patio di Fiori водій «зніс» паркан. ФОТО
Сьогодні, 20:56
У Луцьку сталася аварія за участі автомобіля на іноземній реєстрації.
Аварія сталася на вулиці Кравчука,13, близько 20:00.
Зі слів очевидців, Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що водій автомобіля Ford стукнув інший автомобіль на 40 кварталі і спробував втекти. Проте, не впоравшись з керуванням врізався в паркан поблизу ресторану Patio di Fiori.
Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень. Зокрема, було пробите переднє колесо та тріснуте лобове скло.
На місце прибув екіпаж швидкої медичної допомоги, а згодом і патрульна поліція.
Зі слів очевидців, водій вибив зуби та травмував голову.
Керманича повезли на освідування в наркодиспансер, оскільки є підозра, що він у стані алкогольно сп`яніння.
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Аварія сталася на вулиці Кравчука,13, близько 20:00.
Зі слів очевидців, Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що водій автомобіля Ford стукнув інший автомобіль на 40 кварталі і спробував втекти. Проте, не впоравшись з керуванням врізався в паркан поблизу ресторану Patio di Fiori.
Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень. Зокрема, було пробите переднє колесо та тріснуте лобове скло.
На місце прибув екіпаж швидкої медичної допомоги, а згодом і патрульна поліція.
Зі слів очевидців, водій вибив зуби та травмував голову.
Керманича повезли на освідування в наркодиспансер, оскільки є підозра, що він у стані алкогольно сп`яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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