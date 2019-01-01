У Луцьку біля Patio di Fiori водій «зніс» паркан. ФОТО

У Луцьку сталася аварія за участі автомобіля на іноземній реєстрації.Аварія сталася на вулиці Кравчука,13, близько 20:00.Зі слів очевидців,стало відомо, що водій автомобіля Ford стукнув інший автомобіль на 40 кварталі і спробував втекти. Проте, не впоравшись з керуванням врізався в паркан поблизу ресторану Patio di Fiori.Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень. Зокрема, було пробите переднє колесо та тріснуте лобове скло.На місце прибув екіпаж швидкої медичної допомоги, а згодом і патрульна поліція.Зі слів очевидців, водій вибив зуби та травмував голову.Керманича повезли на освідування в наркодиспансер, оскільки є підозра, що він у стані алкогольно сп`яніння.