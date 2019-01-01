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У Луцьку біля Patio di Fiori водій «зніс» паркан. ФОТО

У Луцьку біля Patio di Fiori водій «зніс» паркан. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участі автомобіля на іноземній реєстрації.

Аварія сталася на вулиці Кравчука,13, близько 20:00.

Зі слів очевидців, Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що водій автомобіля Ford стукнув інший автомобіль на 40 кварталі і спробував втекти. Проте, не впоравшись з керуванням врізався в паркан поблизу ресторану Patio di Fiori.

Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень. Зокрема, було пробите переднє колесо та тріснуте лобове скло.

На місце прибув екіпаж швидкої медичної допомоги, а згодом і патрульна поліція.
У Луцьку біля Patio di Fiori водій «зніс» паркан. ФОТО
У Луцьку біля Patio di Fiori водій «зніс» паркан. ФОТО


Зі слів очевидців, водій вибив зуби та травмував голову.

Керманича повезли на освідування в наркодиспансер, оскільки є підозра, що він у стані алкогольно сп`яніння.

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Теги: Луцьк, Patio di Fiori, аварія
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