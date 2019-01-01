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«Укрзалізниця» закупила склянки по 2 тисячі гривень

«Укрзалізниця» закупила склянки по 2 тисячі гривень
«Укрзалізниця» закупила фірмові скланки за завищеною ціною.

Вартість однієї склянки з підсклянником з логотипом УЗ в подарунковій упаковці склала 2 025,97 грн, - повідомляє Кореспондент.

Філія Центр сервісного забезпечення, що входить у структуру Укрзалізниці, провів чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а саме подарункових наборів на одну і дві персони, повідомляє газета Позиція.

Загальна очікувана вартість становить понад 1,3 мільйона гривень.

Під подарунковими наборами замовник має на увазі 231 набір на одну людину, в який входять:

- підсклянник з зображенням логотипу Укрзалізниця - 1 шт.;
- склянка кришталева на 200 мл. - 1 шт.;
- ложка чайна - 1 шт.;
- подарункова упаковка синього кольору з логотипом Укрзалізниця - 1 шт.

У 210 наборів на дві персони закуповується аналогічний товар тільки в подвійному екземплярі.

За результатами торгів перемогу в тендері на поставку одноосібних наборів отримав ПП Демиденко Олександр Миколайович з сумою 468 тис. грн.

Вартість однієї склянки з підсклянником (з логотипом УЗ) в подарунковій упаковці склала 2 025,97 грн. без НДС. Набір із двох склянок у такій же комплектації склав 3 047,61 грн. без НДС.

У липні минулого року "Укрзалізниця" також закуповувала аналогічні набори, щоправда, тоді ціни були іншими - 1890,03 грн. за одну склянку і 2869,00 грн. за набір з двох склянок. Тоді відбувалася закупівля 150 наборів на одну людину і 90 на двох.

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