Повернення українських моряків з Росії: практично досягнули домовленості





​Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова Громадському у Щасті, під час передачі українських в’язнів з окупованої Луганщини, - пише



«Вже практично досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині», — сказала Людмила Денісова.



Російська ж омбудсменка Тетяна Москалькова теж не підтвердила домовленість щодо звільнення українських моряків. Після цього Денісова у Facebook уточнила свої слова і заявила, що переговори ще ведуться.



Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав Громадському, що йому не відомо про таку домовленість.



«Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», — сказав адвокат.



Останніми днями активно обговорюється можливість звільнення українських моряків, захоплених Росією у листопаді 2018-го року. Звільнити моряків закликав Володимир Зеленський. Про це він говорив із президентом РФ Володимиром Путіним.



Водночас, український дипломат, представник України в Тристоронній контактній групі Роман Бзсмертний закликав «зняти рожеві окуляри» й перестанемо анонсувати звільнення моряків за день-два. За його словами, це «важкучий» процес.



Нагадаємо, 17 липня Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя.



Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.



15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже практично досягнули.​Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова Громадському у Щасті, під час передачі українських в’язнів з окупованої Луганщини, - пише Громадське «Вже практично досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині», — сказалаРосійська ж омбудсменкатеж не підтвердила домовленість щодо звільнення українських моряків. Після цього Денісова у Facebook уточнила свої слова і заявила, що переговори ще ведуться.Водночас адвокат моряківсказав Громадському, що йому не відомо про таку домовленість.«Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», — сказав адвокат.Останніми днями активно обговорюється можливість звільнення українських моряків, захоплених Росією у листопаді 2018-го року. Звільнити моряків закликав. Про це він говорив із президентом РФВодночас, український дипломат, представник України в Тристоронній контактній групізакликав «зняти рожеві окуляри» й перестанемо анонсувати звільнення моряків за день-два. За його словами, це «важкучий» процес.Нагадаємо, 17 липня Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя.Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію