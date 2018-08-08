Колишнього гравця «Волині» та збірної намагалися повернути в Україну
Сьогодні, 06:21
Ексфорвард збірної України та луцької «Волині» 35-річний Марко Девіч міг повернутися в Україну.
Про це повідомив в приватній бесіді з одним з ведучих шоу ТаТоТаке головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков, - пише ua-football
Одеський клуб цього літа хотів підписати Девіча і вів переговори з гравцем.
Втім, за інформацією джерела, одесити згорнули переговори після того, як Марко озвучив свої фінансові вимоги.
Нагадаємо, що в Україні Марко виступав у "Волині", "Металісті" і "Шахтарі", а в минулому сезоні захищав кольори азербайджанського "Сабаха".
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Про це повідомив в приватній бесіді з одним з ведучих шоу ТаТоТаке головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков, - пише ua-football
Одеський клуб цього літа хотів підписати Девіча і вів переговори з гравцем.
Втім, за інформацією джерела, одесити згорнули переговори після того, як Марко озвучив свої фінансові вимоги.
Нагадаємо, що в Україні Марко виступав у "Волині", "Металісті" і "Шахтарі", а в минулому сезоні захищав кольори азербайджанського "Сабаха".
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