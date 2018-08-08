Колишнього гравця «Волині» та збірної намагалися повернути в Україну

Марко Девіч міг повернутися в Україну.



Про це повідомив в приватній бесіді з одним з ведучих шоу ТаТоТаке головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков, - пише



Одеський клуб цього літа хотів підписати Девіча і вів переговори з гравцем.



Втім, за інформацією джерела, одесити згорнули переговори після того, як Марко озвучив свої фінансові вимоги.



Нагадаємо, що в Україні Марко виступав у "Волині", "Металісті" і "Шахтарі", а в минулому сезоні захищав кольори азербайджанського "Сабаха".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексфорвард збірної України та луцької «Волині» 35-річнийміг повернутися в Україну.Про це повідомив в приватній бесіді з одним з ведучих шоу ТаТоТаке головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков, - пише ua-football Одеський клуб цього літа хотів підписати Девіча і вів переговори з гравцем.Втім, за інформацією джерела, одесити згорнули переговори після того, як Марко озвучив свої фінансові вимоги.Нагадаємо, що в Україні Марко виступав у "Волині", "Металісті" і "Шахтарі", а в минулому сезоні захищав кольори азербайджанського "Сабаха".

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