У Луцьку відбиратимуть найкращих легкоатлетів України для участі в чемпіонаті світу

В обласному центрі Волині на місцевому стадіоні «Авангард» відбудеться Командний Чемпіонат України з Легкої атлетики.Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики України.Ці змагання стануть останньою стадією відбору на чемпіонат світу в Досі.Як відомо, згідно з календарем федерації, спочатку турнір планували провести в Кропивницького, але влітку стало відомо, що стадіон «Зірка» закрили через пошкодження доріжки. Оскільки в Україні поки всього дві арени, готові прийняти чемпіонат України з легкої атлетики, виконком ФЛАУ в липні був змушений перенести відбір на Катар до Луцька.Змагання розпочнуться 25 липня та закінчаться 26 липня. Відтак, до Луцька завітають такі відомі в легкоатлетичному світі спортсмени як Наталя Прищепа, Аліна Шух, Анна Плотіцина, Єлизавета Бризгіна, Наталя Пигида, Данило Даниленко, Ерік Костриця, Олег Дорощук, Юрій Кримаренко, Юлія Шматенко, Сергій Никифоров, Владислав Мазур, Ірина Климець і багато інших зірок української та європейськоі легкої атлетики.