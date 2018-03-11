У Луцьку відбиратимуть найкращих легкоатлетів України для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 03:15
В обласному центрі Волині на місцевому стадіоні «Авангард» відбудеться Командний Чемпіонат України з Легкої атлетики.
Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики України.
Ці змагання стануть останньою стадією відбору на чемпіонат світу в Досі.
Як відомо, згідно з календарем федерації, спочатку турнір планували провести в Кропивницького, але влітку стало відомо, що стадіон «Зірка» закрили через пошкодження доріжки. Оскільки в Україні поки всього дві арени, готові прийняти чемпіонат України з легкої атлетики, виконком ФЛАУ в липні був змушений перенести відбір на Катар до Луцька.
Змагання розпочнуться 25 липня та закінчаться 26 липня. Відтак, до Луцька завітають такі відомі в легкоатлетичному світі спортсмени як Наталя Прищепа, Аліна Шух, Анна Плотіцина, Єлизавета Бризгіна, Наталя Пигида, Данило Даниленко, Ерік Костриця, Олег Дорощук, Юрій Кримаренко, Юлія Шматенко, Сергій Никифоров, Владислав Мазур, Ірина Климець і багато інших зірок української та європейськоі легкої атлетики.
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Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики України.
Ці змагання стануть останньою стадією відбору на чемпіонат світу в Досі.
Як відомо, згідно з календарем федерації, спочатку турнір планували провести в Кропивницького, але влітку стало відомо, що стадіон «Зірка» закрили через пошкодження доріжки. Оскільки в Україні поки всього дві арени, готові прийняти чемпіонат України з легкої атлетики, виконком ФЛАУ в липні був змушений перенести відбір на Катар до Луцька.
Змагання розпочнуться 25 липня та закінчаться 26 липня. Відтак, до Луцька завітають такі відомі в легкоатлетичному світі спортсмени як Наталя Прищепа, Аліна Шух, Анна Плотіцина, Єлизавета Бризгіна, Наталя Пигида, Данило Даниленко, Ерік Костриця, Олег Дорощук, Юрій Кримаренко, Юлія Шматенко, Сергій Никифоров, Владислав Мазур, Ірина Климець і багато інших зірок української та європейськоі легкої атлетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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