Малолітня дитина випала з вікна 8 поверху
Сьогодні, 04:17
В Одесі правоохоронці встановлюють обставини падіння з висоти малолітньої дитини.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Від отриманих несумісних з життям тілесних ушкоджень півторарічний хлопчик помер на місці. Попередньо встановлено, що дитина випала з восьмого поверху житлового будинку.
З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Від отриманих несумісних з життям тілесних ушкоджень півторарічний хлопчик помер на місці. Попередньо встановлено, що дитина випала з восьмого поверху житлового будинку.
З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
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