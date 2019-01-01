Малолітня дитина випала з вікна 8 поверху





Про це повідомляє



Від отриманих несумісних з життям тілесних ушкоджень півторарічний хлопчик помер на місці. Попередньо встановлено, що дитина випала з восьмого поверху житлового будинку.



З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі правоохоронці встановлюють обставини падіння з висоти малолітньої дитини.Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.Від отриманих несумісних з життям тілесних ушкоджень півторарічний хлопчик помер на місці. Попередньо встановлено, що дитина випала з восьмого поверху житлового будинку.З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

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