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Малолітня дитина випала з вікна 8 поверху

Малолітня дитина випала з вікна 8 поверху
В Одесі правоохоронці встановлюють обставини падіння з висоти малолітньої дитини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Від отриманих несумісних з життям тілесних ушкоджень півторарічний хлопчик помер на місці. Попередньо встановлено, що дитина випала з восьмого поверху житлового будинку.

З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

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Теги: Одеса, трагедія, смерть
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