Повідомили, скільки коштує екіпірування бійця Сил спеціальних операцій





Ігор Луньов заявляє, що до 2025 року українські ССО на 100% перейдуть на стандарти озброєння та речового забезпечення, запроваджені в країнах НАТО. Перелік майна бійців ССО становить 175 найменувань, - інформує



Підбиваючи підсумки 3-ої річниці створення ССО, Ігор Луньов зазначив, що вже на сьогодні в ССО на 100% замінені радянські снайперські гвинтівки СВД на гвинтівки українського виробництва UR-10, а також на зброю іноземного виробництва Savage 338 калібру і снайперські гвинтівки Barrett.



Також Луньов додав, що для Сил спеціальних операцій поставлено низку безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, і на сьогодні безпілотними літальними апаратами ССО забезпечені на 100%. Також в цьому році ввели в дію окрему номенклатуру озброєння та військової техніки ССО. Порівнюючи забезпечення речовим майном та екіпіруванням бійців ССО ЗСУ та Сполучених Штатів, Луньов зауважив, що вартість екіпірування бійця ССО США може сягати до 100 тис. доларів, тоді як українського бійця ССО - лише 15 тис.



“Робота із забезпеченням бійців речовим майном та озброєнням триває і має системний характер. У відповідності до державного оборонного замовлення, ми до 2025 року повністю переходимо на інші зразки озброєння. На сьогодні ми вже маємо, хоча і не в повному обсязі, такі зразки. Це - броньований автомобіль Hummer, сучасні радіостанції, які також забезпечують закритий зв’язок”, - зазначив Луньов.



За його словами, в планах - позбавитися радянських зразків зброї та матеріального забезпечення навіть раніше, ніж до 2025 року. Він уточнив, що на сьогодні перелік майна бійців ССО складає 175 найменувань. Також він навів приклад, що українські бійці на сьогодні не мають, на відміну від своїх американських колег, засобів навігації та космічної розвідки: “Цього нам не вистачає на сьогодні. Американці використовують це по максимуму, в тому числі і в групах спеціального призначення. Ми можемо лише використовувати ці дані, якщо нам їх надають”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командувач Сил спеціальних операцій розповів, що екіпіровка нашого бійця коштує 15 тисяч доларів, в той час, як американського – до 100 тисяч.Ігор Луньов заявляє, що до 2025 року українські ССО на 100% перейдуть на стандарти озброєння та речового забезпечення, запроваджені в країнах НАТО. Перелік майна бійців ССО становить 175 найменувань, - інформує УНІАН. Підбиваючи підсумки 3-ої річниці створення ССО, Ігор Луньов зазначив, що вже на сьогодні в ССО на 100% замінені радянські снайперські гвинтівки СВД на гвинтівки українського виробництва UR-10, а також на зброю іноземного виробництва Savage 338 калібру і снайперські гвинтівки Barrett.Також Луньов додав, що для Сил спеціальних операцій поставлено низку безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, і на сьогодні безпілотними літальними апаратами ССО забезпечені на 100%. Також в цьому році ввели в дію окрему номенклатуру озброєння та військової техніки ССО. Порівнюючи забезпечення речовим майном та екіпіруванням бійців ССО ЗСУ та Сполучених Штатів, Луньов зауважив, що вартість екіпірування бійця ССО США може сягати до 100 тис. доларів, тоді як українського бійця ССО - лише 15 тис.“Робота із забезпеченням бійців речовим майном та озброєнням триває і має системний характер. У відповідності до державного оборонного замовлення, ми до 2025 року повністю переходимо на інші зразки озброєння. На сьогодні ми вже маємо, хоча і не в повному обсязі, такі зразки. Це - броньований автомобіль Hummer, сучасні радіостанції, які також забезпечують закритий зв’язок”, - зазначив Луньов.За його словами, в планах - позбавитися радянських зразків зброї та матеріального забезпечення навіть раніше, ніж до 2025 року. Він уточнив, що на сьогодні перелік майна бійців ССО складає 175 найменувань. Також він навів приклад, що українські бійці на сьогодні не мають, на відміну від своїх американських колег, засобів навігації та космічної розвідки: “Цього нам не вистачає на сьогодні. Американці використовують це по максимуму, в тому числі і в групах спеціального призначення. Ми можемо лише використовувати ці дані, якщо нам їх надають”.

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