вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали найшкідливішу для здоров`я соцмережу

Назвали найшкідливішу для здоров`я соцмережу
Instagram – соцмережа, яка найбільш небезпечна для психічного здоров'я молоді. Найкориснішою визнали YouTube.

Такі дані отримали науковці Королівського товариства охорони здоров'я Великобританії. В їхньому опитуванні брали участь 1479 осіб у віці від 14 до 24 років, - повідомляє Здоров`я24.

Молоді люди відповідали на серію питань про те, як YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook і Twitter впливають на їхнє щастя і самопочуття. Бали платформ ставилися по 14 критеріям, пов'язаним з депресією, самотністю, булінгом, тривогою або прийняттям свого тіла.

Найпозитивніший вплив на користувача має YouTube, а найнегативніший продемонстрував Instagram. Особливо сильно це позначається на дівчатах – "ідеальні" фотографії блогерів змушують їх думати, що їхні тіла та обличчя недостатньо гарні.

Нещодавно Instagram почав тестувати функції, які повинні захистити користувачів від образливих коментарів і цькування. Крім того, соцмережа тестує нову версію постів без лайків – їх кількість на своїх фото може подивитися тільки власник облікового запису, інші не бачать нічого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: соцмережі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали найшкідливішу для здоров`я соцмережу
Сьогодні, 07:12
Колишнього гравця «Волині» та збірної намагалися повернути в Україну
Сьогодні, 06:21
Повідомили, скільки коштує екіпірування бійця Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 05:08
Малолітня дитина випала з вікна 8 поверху
Сьогодні, 04:17
У Луцьку відбиратимуть найкращих легкоатлетів України для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
Instagram запускає корисну функцію Instagram запускає корисну функцію
20 липень, 06:10
Instagram починає приховувати «лайки» Instagram починає приховувати «лайки»
19 липень, 03:40
Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі
17 липень, 21:56
Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу
12 липень, 07:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали найшкідливішу для здоров`я соцмережу
Сьогодні, 07:12
 0
Колишнього гравця «Волині» та збірної намагалися повернути в Україну
Сьогодні, 06:21
 0
Повідомили, скільки коштує екіпірування бійця Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 05:08
 0
Малолітня дитина випала з вікна 8 поверху
Сьогодні, 04:17
 0
У Луцьку відбиратимуть найкращих легкоатлетів України для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿