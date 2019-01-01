Лучанин викидав сміття на вулицю через вікно своєї квартири
Сьогодні, 08:35
У Луцьку на проспекті Соборності, 37, чоловік викидав сміття із вікна своєї квартири.
Про це департамент муніципальної варти Луцької міської ради повідомили мешканці будинку.
Чоловік засмічував прибудинкову території сміттям, яке він викидав з вікна свого помешкання.
Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста на порушника склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.
«Порушник зобов’язався прибрати та в майбутньому не здійснювати подібних порушень. Штраф за вказане порушення – від 340 до 1360 гривень», – йдеться у дописі.
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Про це департамент муніципальної варти Луцької міської ради повідомили мешканці будинку.
Чоловік засмічував прибудинкову території сміттям, яке він викидав з вікна свого помешкання.
Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста на порушника склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.
«Порушник зобов’язався прибрати та в майбутньому не здійснювати подібних порушень. Штраф за вказане порушення – від 340 до 1360 гривень», – йдеться у дописі.
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