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Курс валют у Луцьку на 25 липня: долар продовжує падіння

Курс валют у Луцьку на 25 липня: долар продовжує падіння
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.421, а продаж - 25.813.

Євро при купівлі становить - 28.233, продажу - 28.875.

Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.500, продаж - 6.892.

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Теги: курс валют, Луцьк
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