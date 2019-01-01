Муніципали покарали луцького забудовника за зламаний паркан та «джунглі». ФОТО





Про це йдеться у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.



Неналежний вигляд дерев'яного паркану та «джунглі» по вул. Драгоманова, 15, були виявлені та зафіксовані інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Дана ділянка перебуває в оренді ТзОВ «ЛУЦЬКМІСЬКБУД».



Інспектор видав приписи директору ТзОВ «ЛУЦЬКМІСЬКБУД» на відновлення належного вигляду парканів та приведення зелених насаджень у відповідність вимогам Правил благоустрою міста Луцька, який пообіцяв приписи виконати вчасно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Драгоманова – неналежний стан паркану будівництва.Про це йдеться у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.Неналежний вигляд дерев'яного паркану та «джунглі» по вул. Драгоманова, 15, були виявлені та зафіксовані інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Дана ділянка перебуває в оренді ТзОВ «ЛУЦЬКМІСЬКБУД».Інспектор видав приписи директору ТзОВ «ЛУЦЬКМІСЬКБУД» на відновлення належного вигляду парканів та приведення зелених насаджень у відповідність вимогам Правил благоустрою міста Луцька, який пообіцяв приписи виконати вчасно.

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