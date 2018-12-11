Волинянину, який до смерті побив матір, дали 8 років тюрми





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що 4 лютого цього року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, наніс своїй матері декілька ударів руками в голову, район грудної клітки, живота, заподіявши останній тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили її смерть.



Чоловік свою вину визнав частково, розповівши суду, що того дня в перед обідню пору, випивши спиртного, пішов з будинку. Матір на її прохання зачинив у домі. Повернувшись додому ввечері біля 18 години, перебував ще у стані сп`яніння.



Він зауважив, що у кімнаті був розкинутий одяг, відчинене вікно, матері там не було. Помітив її надворі, вона лежала за 2,5 метри від вікна лицем до землі. Втім, він не пам`ятає, чи вона була при свідомості. Розвернувши матір, хотів її підняти, однак впав, бо було слизько. Подальші свої дії чоловік не пригадав. Лише пам`ятає, як матір вже лежала на дивані в будинку, сам же в цей час він вживав спиртне. Матір була одягнута лише у нічну сорочку. Чоловік казав, що періодично підходив до неї під час розпивання спиртних напоїв. Помітивши, що матір померла, повідомив по телефону сестрі. Чоловік зазначив, що матір проживала з ним періодично, при ходьбі користувалась ціпком.



Незважаючи на такі покази обвинуваченого, його вина доведена зібраними доказами, зокрема показами свідків.



Дочка вбитої розповіла суду, що матір фактично проживала з нею, інколи на два-три дні возила її до брата. З її слів, за матір`ю необхідним був постійний догляд. В день смерті матері після 18 години брат зателефонував до неї, повідомивши, що матір знаходилась на вулиці. Хотіла поговорити з матір`ю і чула, що обвинувачений пропонував їй телефон. Однак матір не розмовляла, а тільки стогнала. Після братового дзвінка біля 20 години приїхала в село, де помітила безлад в будинку. Матір лежала на дивані, була одягнена лише у нічну сорочку. Брат знаходився біля неї, перебував у стані сп`яніння.



Вона наголосила, що інколи в стані сп'яніння брат вчиняв насильство в сім`ї відносно матері, тому з метою профілактичних заходів викликала працівників поліції. Зазначила, що залишила матері готівкові кошти, які в подальшому зникли, як і ціпок, за допомогою якого пересувалась матір.



Окрім того, одна зі свідків показала, що в цей день зранку пішли з чоловіком у ліс. Додому повернулись біля 18 години. Коли знаходилась у своєму будинку, чоловік повідомив про сварку сусідів. Надворі почула невиразні крики. Зазначила, що неодноразово бачила працівників поліції біля будинку обвинуваченого, які приїжджали через сварки обвинуваченого та його матері.



Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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