Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Луцьку викрили чоловіка, який реалізовував сурогатний алкоголь.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Зазначають, що порушник уже притягався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. На цей раз порушення виявили у будинку 2б по вулиці Карбишева.
Інспектор департаменту муніципальної варти на правопорушника склав протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 156 КУпАП, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10200 до 20400 гривень.
Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Зазначають, що порушник уже притягався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. На цей раз порушення виявили у будинку 2б по вулиці Карбишева.
Інспектор департаменту муніципальної варти на правопорушника склав протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 156 КУпАП, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10200 до 20400 гривень.
Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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