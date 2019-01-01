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Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО

Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО
У Луцьку викрили чоловіка, який реалізовував сурогатний алкоголь.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

Зазначають, що порушник уже притягався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. На цей раз порушення виявили у будинку 2б по вулиці Карбишева.

Інспектор департаменту муніципальної варти на правопорушника склав протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 156 КУпАП, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10200 до 20400 гривень.

Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.

Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО
Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО
Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО
Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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