Лучанин продавав сурогат у квартирі. ФОТО

У Луцьку викрили чоловіка, який реалізовував сурогатний алкоголь.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.Зазначають, що порушник уже притягався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. На цей раз порушення виявили у будинку 2б по вулиці Карбишева.Інспектор департаменту муніципальної варти на правопорушника склав протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст. 156 КУпАП, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10200 до 20400 гривень.Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.