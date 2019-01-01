Музиканти, планети і вчені на стінах: як виглядає новозбудована школа на Волині. ФОТО

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У Старовижівському районі у селі Любохини завершується будівництво нової школи.
Про це йдеться на сайті Старовижівської РДА.
Вчора, 24 липня, заступник голови райдержадміністрації Петро Філюк разом з заступником голови районної ради Романом Цалаєм, заступником голови облдержадміністрації Світланою Мишковець та начальником управління освіти, науки та молоді Людмилою Плахотною оглянули стан будівництва школи в селі Любохини, ознайомилися з ходом будівельних робіт на об'єкті, а також обговорили виконання завдань щодо облаштування прилеглої території, допоміжних шкільних споруд та майданчиків, завершення внутрішніх оздоблювальних робіт.
У ході візиту також запланували проведення робочої зустрічі із керівництвом школи, виконавцями робіт.
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Про це йдеться на сайті Старовижівської РДА.
Вчора, 24 липня, заступник голови райдержадміністрації Петро Філюк разом з заступником голови районної ради Романом Цалаєм, заступником голови облдержадміністрації Світланою Мишковець та начальником управління освіти, науки та молоді Людмилою Плахотною оглянули стан будівництва школи в селі Любохини, ознайомилися з ходом будівельних робіт на об'єкті, а також обговорили виконання завдань щодо облаштування прилеглої території, допоміжних шкільних споруд та майданчиків, завершення внутрішніх оздоблювальних робіт.
У ході візиту також запланували проведення робочої зустрічі із керівництвом школи, виконавцями робіт.
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Коментарі 1
Ну туалети без кабінки то агонь!
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