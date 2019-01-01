Музиканти, планети і вчені на стінах: як виглядає новозбудована школа на Волині. ФОТО





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Вчора, 24 липня, заступник голови райдержадміністрації Петро Філюк разом з заступником голови районної ради Романом Цалаєм, заступником голови облдержадміністрації Світланою Мишковець та начальником управління освіти, науки та молоді Людмилою Плахотною оглянули стан будівництва школи в селі Любохини, ознайомилися з ходом будівельних робіт на об'єкті, а також обговорили виконання завдань щодо облаштування прилеглої території, допоміжних шкільних споруд та майданчиків, завершення внутрішніх оздоблювальних робіт.



У ході візиту також запланували проведення робочої зустрічі із керівництвом школи, виконавцями робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старовижівському районі у селі Любохини завершується будівництво нової школи.Про це йдеться на сайті Старовижівської РДА Вчора, 24 липня, заступник голови райдержадміністраціїразом з заступником голови районної ради, заступником голови облдержадміністраціїта начальником управління освіти, науки та молодіоглянули стан будівництва школи в селі Любохини, ознайомилися з ходом будівельних робіт на об'єкті, а також обговорили виконання завдань щодо облаштування прилеглої території, допоміжних шкільних споруд та майданчиків, завершення внутрішніх оздоблювальних робіт.У ході візиту також запланували проведення робочої зустрічі із керівництвом школи, виконавцями робіт.

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