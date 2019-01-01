Лучан знайомили з новими гравцями «Волині». ФОТО





Представники клубу спілкувалися із вболівальниками саме перед початком нового сезону, що



І так, до команди приєдналося дев'ятеро нових гравців – , Амбросій Чачуа, Віталій Пономар, Владислав Леванідов, Ярослав Котляров, Андрій Стрижеус, Андрій Зінь, Дмитро Харченко і Тарас Михалик, який викликав у гостей зустрічі найбільше запитань через довгий досвід гри у московському «Локомотиві».



Зустріч проводили головний тренер Андрій Тлумак та капітан команди Сергій Сімінін, очікували також і на спортивного директора клубу, однак Валентин Кошельник, який повинен був сповна розповісти про так звані трансферні новини, приїхати не зміг.







Андрій Богданович почав з того, що поділився враженнями від кількості люду, яких не залишила байдужими «Волинь», сказав, що цьогоріч на прес-конференцію із представниками команди завітало набагато більше шанувальників ніж минулого року, тож це дає команді і тренерському складу стимул рости і розвиватися, аби не розчарувати своїх прихильників.



«Я вам дуже вдячний, що ви прийшли і почали ходити на стадіони, почали підтримувати наших футболістів. Це – надзвичайно важливо для нашої команди. Напевно, бачачи вас, ми можливо десь не так багато, але хоч трішки робимо правильно у тому футболі, житті і місті», – сказав Андрій Тлумак і додав, що все будуть доводити вже на полі.







Сергій Сімінін, який у попередньому сезоні повернувся до рідної команди, де пройшла левова частка його кар’єри, також подякував вболівальникам за таку увагу і заявив, що команда вкрай розчарована тим, що не змогла вийти до Прем’єр-ліги минулого сезону, проте, переконав, що гравці «Волині» плідно працюють на результат і налаштовані зробити все, аби підвищитися у класі.



Далі зустріч проводили у форматі питання-відповідь. Усі охочі шанувальники могли особисто поцікавитися у тренерського складу, як «Волинь» гратиме далі.







Першим звернувся юнак Назар до капітана команди – Сергія Сімініна: «Які ви цілі ставите собі на сезон і чи не зломила вас ця досадна поразка над «Карпатами?»



«Цілі у нас – найвищі, головне – повернутися в еліту чемпіонату, у найвищу лігу, до Прем’єр-ліги вийти. А поразка… звісно, кожен програш це – прикро. Не вийшли, хоч і стільки людей прийшло, ми хотіли виправдати сподівання тих людей які прийшли, а їх було багато. Звісно прикро програвати», – відповів Сергій Сімінін.



Наступним про стратегію команди поцікавився Роман. Він запитав, чи гратиме вона у 3 чи 4 захисника і про голкіперську позицію, яка мала б бути підсиленням від нових гравців «Волині».



Тлумак відповів, що тактично вони ніколи не грали за однією схемою, вона у команди завжди – «плаваюча», та й це – неможливо постійно дотримуватися однієї побудови, адже при захисті схема – одна, а при атаці – зовсім інша. До того ж каже, що багато залежить і від суперника та плану гри: «Потивники також вивчають нашу команду і підлаштовуються, а ми повинні завжди давати щось нове», – говорить Андрій Богданович.



Каже, що минулий сезон, коли команда забила 60 м’ячів, також аналізували і результатами не надто розчаровані, але в той же час багато і пропустили.



«Цього року ми намагатимемось налагодити гру в захисті та менше пропускати. Щодо голкіперів, то у нас є найдодсвідчений Віталій Неділько та новачки команди, якими ми цілком задоволені», – відповів Тлумак.







Згодом вболівальник Олександр вирішив перепитати у Андрія Богдановича, чи не збираються вони повністю реформувати «Волинь» у випадку, якщо команді не вдасться й цього разу підвищитися у класі, на що головний тренер лучан заявив, що не варто заглядати так далеко у майбутнє, кожен повинен виконувати свою роботу і працювати на результат. Наразі перспектив покинути клуб не розглядають. «Професійний спорт, будь який, чи то футбол, чи інший, це – результат. Ми не хочемо навіть думати про те, що – «не дай Бог», ми хочемо вийти до прем’єр ліги і будемо робити для цього все», – переконує Андрій Тлумак.



Глядачі також цікавилися, чи буде у них можливість підтримувати команду на виїзних матчах, зокрема про можливість покупки транспорту для фанів від «Волині», однак, головний тренер сказав, що він – не зовсім компетентний у цьому питанні. «Потрібно, аби люди, які хочуть їхати, за декілька тижнів перед виїзним матчем зібралися на стадіоні і говорили з керівництвом», – пообіцяв, що в свою чергу сприятиме тому, щоб це вирішити.



Також Андрій Богданович зауважив, що поєдинок проти «Чорноморця» відбудеться за графіком, тобто 25 серпня у Луцьку. Раніше була інформація про те, що матч можуть зіграти в Одесі, оскільки за день до того у Луцьку повинні відбутися змагання з легкої атлетики.



Вболівальників також цікавило питання ризику санкцій, які минулого року торкнулися команди, коли з «Волині» зняли 6 очок через не розрахунок із гравцями. Зі слів наставника лучан, боргів у команди наразі немає і у той час, коли минулого року знімали, то встигли також розрахуватися. «Це все справи ФІФА з минулих років, тому в новому сезоні очки потрібно тільки набирати, втрачати їх ми не можемо», – запевнив Тлумак.



Лучан також цікавила можливість залучати до основного складу команди гравців із U-18 та U-19, які між іншим, на чемпіонаті у Запоріжжі зайняли 4 місце, перебуваючи по ходу сезону на 11 сходинці. Андрій Тлумак запевнив, що юнаки мають доволі високий рівень і до основної команди вже долучили чотирьох нових гравців, які сьогодні тренуються і вже заявлені. Каже, що і надалі будуть брати перспективних до дорослої «Волині».







Наостанок прозвучало прогнозоване питання стосовно новачка команди Тараса Михалика, який, як відомо, впродовж 5-ти років виступав за московський «Локомотив», поїхавши туди у 2013-му і чотири рази продовжуючи контракт. Поцікавився цим один із представників «Ultras Волинь». Головний тренер команди Андрій Тлумак намагався всіляко захистити нового гравця, який, між іншим, родом з Любешева, однак ультрасівці пішли говорити з Тарасом Михаликом особисто. Перепитія із лайками та образами затягнулася більш ніж на 15 хвилин, до бійки на щастя не дійшло.







«Він дуже досвідчений та пограв у Лізі Чемпіонів, всі можливі трофеї виграв в Україні. Тараса можна поважати за те, що він робить для України. Він цього не афішує, але ті, кому потрібно, той знає. Якщо ви цікавилися, то під час перебування в Росії він не дав жодного інтерв’ю», – сказав Тлумак.



Опісля на гостей заходу чекало офіційне представлення нової форми і розіграш цінних подарунків від партнерів заходу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан познайомили із новими футбольними світилами місцевого клубу «Волинь». Представлення гравців відбулося під час офіційної прес-конференції у ТРЦ «Порт City», що відбулася 24 липня.Представники клубу спілкувалися із вболівальниками саме перед початком нового сезону, що стартує 27 числа цього ж місяця, аби окреслити плани на майбутнє, поділитися секретами стратегії гри та розповісти про нових футболістів, на яких покладають великі надії у складі «Волині».І так, до команди приєдналося дев'ятеро нових гравців – ,, який викликав у гостей зустрічі найбільше запитань через довгий досвід гри у московському «Локомотиві».Зустріч проводили головний тренерта капітан команди, очікували також і на спортивного директора клубу, однак, який повинен був сповна розповісти про так звані трансферні новини, приїхати не зміг.Андрій Богданович почав з того, що поділився враженнями від кількості люду, яких не залишила байдужими «Волинь», сказав, що цьогоріч на прес-конференцію із представниками команди завітало набагато більше шанувальників ніж минулого року, тож це дає команді і тренерському складу стимул рости і розвиватися, аби не розчарувати своїх прихильників.«Я вам дуже вдячний, що ви прийшли і почали ходити на стадіони, почали підтримувати наших футболістів. Це – надзвичайно важливо для нашої команди. Напевно, бачачи вас, ми можливо десь не так багато, але хоч трішки робимо правильно у тому футболі, житті і місті», – сказав Андрій Тлумак і додав, що все будуть доводити вже на полі.Сергій Сімінін, який у попередньому сезоні повернувся до рідної команди, де пройшла левова частка його кар’єри, також подякував вболівальникам за таку увагу і заявив, що команда вкрай розчарована тим, що не змогла вийти до Прем’єр-ліги минулого сезону, проте, переконав, що гравці «Волині» плідно працюють на результат і налаштовані зробити все, аби підвищитися у класі.Далі зустріч проводили у форматі питання-відповідь. Усі охочі шанувальники могли особисто поцікавитися у тренерського складу, як «Волинь» гратиме далі.Першим звернувся юнакдо капітана команди – Сергія Сімініна: «Які ви цілі ставите собі на сезон і чи не зломила вас ця досадна поразка над «Карпатами?»«Цілі у нас – найвищі, головне – повернутися в еліту чемпіонату, у найвищу лігу, до Прем’єр-ліги вийти. А поразка… звісно, кожен програш це – прикро. Не вийшли, хоч і стільки людей прийшло, ми хотіли виправдати сподівання тих людей які прийшли, а їх було багато. Звісно прикро програвати», – відповів Сергій Сімінін.Наступним про стратегію команди поцікавився. Він запитав, чи гратиме вона у 3 чи 4 захисника і про голкіперську позицію, яка мала б бути підсиленням від нових гравців «Волині».Тлумак відповів, що тактично вони ніколи не грали за однією схемою, вона у команди завжди – «плаваюча», та й це – неможливо постійно дотримуватися однієї побудови, адже при захисті схема – одна, а при атаці – зовсім інша. До того ж каже, що багато залежить і від суперника та плану гри: «Потивники також вивчають нашу команду і підлаштовуються, а ми повинні завжди давати щось нове», – говорить Андрій Богданович.Каже, що минулий сезон, коли команда забила 60 м’ячів, також аналізували і результатами не надто розчаровані, але в той же час багато і пропустили.«Цього року ми намагатимемось налагодити гру в захисті та менше пропускати. Щодо голкіперів, то у нас є найдодсвідченийта новачки команди, якими ми цілком задоволені», – відповів Тлумак.Згодом вболівальниквирішив перепитати у Андрія Богдановича, чи не збираються вони повністю реформувати «Волинь» у випадку, якщо команді не вдасться й цього разу підвищитися у класі, на що головний тренер лучан заявив, що не варто заглядати так далеко у майбутнє, кожен повинен виконувати свою роботу і працювати на результат. Наразі перспектив покинути клуб не розглядають. «Професійний спорт, будь який, чи то футбол, чи інший, це – результат. Ми не хочемо навіть думати про те, що – «не дай Бог», ми хочемо вийти до прем’єр ліги і будемо робити для цього все», – переконує Андрій Тлумак.Глядачі також цікавилися, чи буде у них можливість підтримувати команду на виїзних матчах, зокрема про можливість покупки транспорту для фанів від «Волині», однак, головний тренер сказав, що він – не зовсім компетентний у цьому питанні. «Потрібно, аби люди, які хочуть їхати, за декілька тижнів перед виїзним матчем зібралися на стадіоні і говорили з керівництвом», – пообіцяв, що в свою чергу сприятиме тому, щоб це вирішити.Також Андрій Богданович зауважив, що поєдинок проти «Чорноморця» відбудеться за графіком, тобто 25 серпня у Луцьку. Раніше була інформація про те, що матч можуть зіграти в Одесі, оскільки за день до того у Луцьку повинні відбутися змагання з легкої атлетики.Вболівальників також цікавило питання ризику санкцій, які минулого року торкнулися команди, коли з «Волині» зняли 6 очок через не розрахунок із гравцями. Зі слів наставника лучан, боргів у команди наразі немає і у той час, коли минулого року знімали, то встигли також розрахуватися. «Це все справи ФІФА з минулих років, тому в новому сезоні очки потрібно тільки набирати, втрачати їх ми не можемо», – запевнив Тлумак.Лучан також цікавила можливість залучати до основного складу команди гравців із U-18 та U-19, які між іншим, на чемпіонаті у Запоріжжі зайняли 4 місце, перебуваючи по ходу сезону на 11 сходинці. Андрій Тлумак запевнив, що юнаки мають доволі високий рівень і до основної команди вже долучили чотирьох нових гравців, які сьогодні тренуються і вже заявлені. Каже, що і надалі будуть брати перспективних до дорослої «Волині».Наостанок прозвучало прогнозоване питання стосовно новачка команди Тараса Михалика, який, як відомо, впродовж 5-ти років виступав за московський «Локомотив», поїхавши туди у 2013-му і чотири рази продовжуючи контракт. Поцікавився цим один із представників «Ultras Волинь». Головний тренер команди Андрій Тлумак намагався всіляко захистити нового гравця, який, між іншим, родом з Любешева, однак ультрасівці пішли говорити з Тарасом Михаликом особисто. Перепитія із лайками та образами затягнулася більш ніж на 15 хвилин, до бійки на щастя не дійшло.«Він дуже досвідчений та пограв у Лізі Чемпіонів, всі можливі трофеї виграв в Україні. Тараса можна поважати за те, що він робить для України. Він цього не афішує, але ті, кому потрібно, той знає. Якщо ви цікавилися, то під час перебування в Росії він не дав жодного інтерв’ю», – сказав Тлумак.Опісля на гостей заходу чекало офіційне представлення нової форми і розіграш цінних подарунків від партнерів заходу.

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