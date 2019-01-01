Луцьком катався п'яний водій

У Луцьку на вулиці Єршова патрульні зупинили п'яного водія.Інцидент трапився у середу, 24 липня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Почервоніння обличчя, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка хода свідчили, що особа в стані сп’яніння. Згодом відповідний висновок про це видав і лікар наркологічного диспансеру.Патрульні встановили, що цьогоріч водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування нетверезим. Цього разу на нього оформили протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП.Також винесли кілька постанов, оскільки з документами також було не все гаразд.