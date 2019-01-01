Луцьком катався п'яний водій
Сьогодні, 10:15
У Луцьку на вулиці Єршова патрульні зупинили п'яного водія.
Інцидент трапився у середу, 24 липня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Почервоніння обличчя, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка хода свідчили, що особа в стані сп’яніння. Згодом відповідний висновок про це видав і лікар наркологічного диспансеру.
Патрульні встановили, що цьогоріч водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування нетверезим. Цього разу на нього оформили протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП.
Також винесли кілька постанов, оскільки з документами також було не все гаразд.
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Інцидент трапився у середу, 24 липня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Почервоніння обличчя, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка хода свідчили, що особа в стані сп’яніння. Згодом відповідний висновок про це видав і лікар наркологічного диспансеру.
Патрульні встановили, що цьогоріч водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування нетверезим. Цього разу на нього оформили протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП.
Також винесли кілька постанов, оскільки з документами також було не все гаразд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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