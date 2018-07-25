У Луцьку п'яний водій тікав від поліції та пропонував 200 доларів хабара. ФОТО

У Луцьку на вулиці Львівській нетверезий водій пропонував хабар патрульним.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Підозрілий транспортний засіб командир 4 ротиз напарником помітили на вулиці Львівській і подали сигнал про зупинку. Однак водій не зреагував і почав утікати. Згодом він був заблокований службовим автомобілем. У нього були явні ознаки сп’яніння, та проходити перевірку відмовився.Порушник почав наполягати, аби на нього не складали протокол за грошову винагороду. Попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію не подіяли. Чоловік поклав у свій паспорт 200 доларів і передав інспектору, аби уникнути відповідальності.Після такого чоловік був затриманий. На нього патрульні склали відповідні протоколи. Також працювала слідчо-оперативна група: нині особі загрожує ще й кримінальна відповідальність.