У Києві поблизу метро виявили тіло чоловіка. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише dtp.kiev.ua, передає



Як зазначається, труп, що лежав біля перону на газоні, виявили поліцейські метрополітену. Чоловік був роззутим, а поруч стояли його кросівки. За попередньою інформацією, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому близько 40 років. При попередньому огляді тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті.



Обставини та причина смерті наразі з'ясовується.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 25 липня, неподалік станції метро "Чернігівська" в Деснянському районі столиці виявили чоловіка без ознак життя.Про це пише dtp.kiev.ua, передає ТСН Як зазначається, труп, що лежав біля перону на газоні, виявили поліцейські метрополітену. Чоловік був роззутим, а поруч стояли його кросівки. За попередньою інформацією, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому близько 40 років. При попередньому огляді тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті.Обставини та причина смерті наразі з'ясовується.

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