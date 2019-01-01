У Києві поблизу метро виявили тіло чоловіка. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
У четвер, 25 липня, неподалік станції метро "Чернігівська" в Деснянському районі столиці виявили чоловіка без ознак життя.
Про це пише dtp.kiev.ua, передає ТСН.
Як зазначається, труп, що лежав біля перону на газоні, виявили поліцейські метрополітену. Чоловік був роззутим, а поруч стояли його кросівки. За попередньою інформацією, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому близько 40 років. При попередньому огляді тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті.
Обставини та причина смерті наразі з'ясовується.
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Про це пише dtp.kiev.ua, передає ТСН.
Як зазначається, труп, що лежав біля перону на газоні, виявили поліцейські метрополітену. Чоловік був роззутим, а поруч стояли його кросівки. За попередньою інформацією, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому близько 40 років. При попередньому огляді тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті.
Обставини та причина смерті наразі з'ясовується.
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