Акція від «Домотехніка»: «Стрижи газон — вигравай Айфон!»*





Для участі завітайте в «Домотехнік» на вулиці Ковельській, 45 та придбайте будь-який товар.



Зверніть увагу на дві умови:



1. Сума покупки — від 500 грн.



2. Термін — з 22 липня до 23 серпня 2019 року.



Розіграш відбудеться поблизу магазину об 11:00 в День Незалежності — 24 серпня.







Що можна придбати в магазині «Домотехнік»



У нас ви знайдете садову техніку, акумуляторний, електричний та бензиновий інструмент для догляду за садом, дачних робіт, будівництва та ремонту. Усього кількасот товарів, що розташовані на стендах трьох виставкових залів.



У залі професійного інструменту– бренди Bosch, Husqvarna, Makita та DeWalt. У залі побутового класу — доступні товари від Дніпро-М, Зеніт, Vitals. Окремий зал ми виділили суто під STIHL та VIKING.



«Домотехнік» — офіційний дилер усіх виробників та привілейований партнер німецької торгової марки Metabo, що засвідчує сертифікат PowerPartner. Це означає, що ви отримаєте лише оригінальну продукцію з гарантією від виробника.



Якщо потрібно, працівники навчать як зібрати, запустити, використовувати та обслуговувати інструмент. У разі виникнення труднощів, ви завжди отримаєте від нас допомогу.



Чекаємо в магазині! Луцьк, вулиця Ковельська, 45. Представництво в інтернеті –







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