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Акція від «Домотехніка»: «Стрижи газон — вигравай Айфон!»*

Акція від «Домотехніка»: «Стрижи газон — вигравай Айфон!»*
Магазин садової техніки та електроінструменту запрошує лучан узяти участь у розіграші новенького Apple IPhone X за 1 місце, кутової шліфмашини Makita GA 9020 за 2 місце та зварювального інвертора Dnipro-M SAB-250 N за 3 місце.

Для участі завітайте в «Домотехнік» на вулиці Ковельській, 45 та придбайте будь-який товар.

Зверніть увагу на дві умови:

1. Сума покупки — від 500 грн.

2. Термін — з 22 липня до 23 серпня 2019 року.

Розіграш відбудеться поблизу магазину об 11:00 в День Незалежності — 24 серпня.

Акція від «Домотехніка»: «Стрижи газон — вигравай Айфон!»*


Що можна придбати в магазині «Домотехнік»

У нас ви знайдете садову техніку, акумуляторний, електричний та бензиновий інструмент для догляду за садом, дачних робіт, будівництва та ремонту. Усього кількасот товарів, що розташовані на стендах трьох виставкових залів.

У залі професійного інструменту– бренди Bosch, Husqvarna, Makita та DeWalt. У залі побутового класу — доступні товари від Дніпро-М, Зеніт, Vitals. Окремий зал ми виділили суто під STIHL та VIKING.

«Домотехнік» — офіційний дилер усіх виробників та привілейований партнер німецької торгової марки Metabo, що засвідчує сертифікат PowerPartner. Це означає, що ви отримаєте лише оригінальну продукцію з гарантією від виробника.

Якщо потрібно, працівники навчать як зібрати, запустити, використовувати та обслуговувати інструмент. У разі виникнення труднощів, ви завжди отримаєте від нас допомогу.

Чекаємо в магазині! Луцьк, вулиця Ковельська, 45. Представництво в інтернеті – www.domotehnik.com.ua



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Теги: Домотехнік, акція, варте уваги
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