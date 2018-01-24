Акція від «Домотехніка»: «Стрижи газон — вигравай Айфон!»*
Сьогодні, 13:15
Магазин садової техніки та електроінструменту запрошує лучан узяти участь у розіграші новенького Apple IPhone X за 1 місце, кутової шліфмашини Makita GA 9020 за 2 місце та зварювального інвертора Dnipro-M SAB-250 N за 3 місце.
Для участі завітайте в «Домотехнік» на вулиці Ковельській, 45 та придбайте будь-який товар.
Зверніть увагу на дві умови:
1. Сума покупки — від 500 грн.
2. Термін — з 22 липня до 23 серпня 2019 року.
Розіграш відбудеться поблизу магазину об 11:00 в День Незалежності — 24 серпня.
Що можна придбати в магазині «Домотехнік»
У нас ви знайдете садову техніку, акумуляторний, електричний та бензиновий інструмент для догляду за садом, дачних робіт, будівництва та ремонту. Усього кількасот товарів, що розташовані на стендах трьох виставкових залів.
У залі професійного інструменту– бренди Bosch, Husqvarna, Makita та DeWalt. У залі побутового класу — доступні товари від Дніпро-М, Зеніт, Vitals. Окремий зал ми виділили суто під STIHL та VIKING.
«Домотехнік» — офіційний дилер усіх виробників та привілейований партнер німецької торгової марки Metabo, що засвідчує сертифікат PowerPartner. Це означає, що ви отримаєте лише оригінальну продукцію з гарантією від виробника.
Якщо потрібно, працівники навчать як зібрати, запустити, використовувати та обслуговувати інструмент. У разі виникнення труднощів, ви завжди отримаєте від нас допомогу.
Чекаємо в магазині! Луцьк, вулиця Ковельська, 45. Представництво в інтернеті – www.domotehnik.com.ua
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Для участі завітайте в «Домотехнік» на вулиці Ковельській, 45 та придбайте будь-який товар.
Зверніть увагу на дві умови:
1. Сума покупки — від 500 грн.
2. Термін — з 22 липня до 23 серпня 2019 року.
Розіграш відбудеться поблизу магазину об 11:00 в День Незалежності — 24 серпня.
Що можна придбати в магазині «Домотехнік»
У нас ви знайдете садову техніку, акумуляторний, електричний та бензиновий інструмент для догляду за садом, дачних робіт, будівництва та ремонту. Усього кількасот товарів, що розташовані на стендах трьох виставкових залів.
У залі професійного інструменту– бренди Bosch, Husqvarna, Makita та DeWalt. У залі побутового класу — доступні товари від Дніпро-М, Зеніт, Vitals. Окремий зал ми виділили суто під STIHL та VIKING.
«Домотехнік» — офіційний дилер усіх виробників та привілейований партнер німецької торгової марки Metabo, що засвідчує сертифікат PowerPartner. Це означає, що ви отримаєте лише оригінальну продукцію з гарантією від виробника.
Якщо потрібно, працівники навчать як зібрати, запустити, використовувати та обслуговувати інструмент. У разі виникнення труднощів, ви завжди отримаєте від нас допомогу.
Чекаємо в магазині! Луцьк, вулиця Ковельська, 45. Представництво в інтернеті – www.domotehnik.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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