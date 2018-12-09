Супрун радить українцям відмовитися від варення та консервації
Сьогодні, 20:18
Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.
Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Що не так з варенням? Класичне варення містить майже 50% цукру, на додачу до цукрів, присутніх в ягодах чи фруктах. Навіть якщо готувати варення, в якому 15% цукру, це забагато, бо 100 грамів варення (а це на вигляд зовсім трохи) — половина оптимальної денної норми цукру. Також, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі. Фрукти не варто варити понад 20 хвилин. Альтернатива - заморозка, сушка, приготування пастил", - написала Супрун.
Вона дала поради щодо того, як правильно заморозити фрукти, аби у них збереглися всі вітаміни.
"Ягоди та фрукти перед заморозкою треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Це стане на заваді руйнації вітамінів ферментами і якнайкраще збереже смак. Особливо це доречно для заморожування персиків, слив, шовковиці та абрикосів. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися — не нижче -10. Якщо ви хочете зберегти ягоди цілими і проти прогрівання, то розкладіть їх на деко і швидко заморозьте, а потім компактно запакуйте. Зберігати можна в скляних банках, контейнерах для їжі, використаній тарі з-під молочних продуктів чи пакетах. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук ягід", - зазначила Супрун.
Також вона розповіла, яка обробка підходить для різних фруктів. Зокрема, вона порадила яблука, груші, морелі, сливи, малину, чорниці, вишні без кісточок, смородину – сушити в електричній духовці або сушці. Зберігати потрібно в мішечках з натуральної тканини, скляних банках або контейнерах. З яблук, груш, абрикосів, айви, малини, ожини, смородини і вишні можна робити пастилу.
Вона зазначила, що соління та консервування, що містять значну кількість солі, аспірину, олії та оцту, також шкодить здоров'ю.
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Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Що не так з варенням? Класичне варення містить майже 50% цукру, на додачу до цукрів, присутніх в ягодах чи фруктах. Навіть якщо готувати варення, в якому 15% цукру, це забагато, бо 100 грамів варення (а це на вигляд зовсім трохи) — половина оптимальної денної норми цукру. Також, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі. Фрукти не варто варити понад 20 хвилин. Альтернатива - заморозка, сушка, приготування пастил", - написала Супрун.
Вона дала поради щодо того, як правильно заморозити фрукти, аби у них збереглися всі вітаміни.
"Ягоди та фрукти перед заморозкою треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Це стане на заваді руйнації вітамінів ферментами і якнайкраще збереже смак. Особливо це доречно для заморожування персиків, слив, шовковиці та абрикосів. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися — не нижче -10. Якщо ви хочете зберегти ягоди цілими і проти прогрівання, то розкладіть їх на деко і швидко заморозьте, а потім компактно запакуйте. Зберігати можна в скляних банках, контейнерах для їжі, використаній тарі з-під молочних продуктів чи пакетах. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук ягід", - зазначила Супрун.
Також вона розповіла, яка обробка підходить для різних фруктів. Зокрема, вона порадила яблука, груші, морелі, сливи, малину, чорниці, вишні без кісточок, смородину – сушити в електричній духовці або сушці. Зберігати потрібно в мішечках з натуральної тканини, скляних банках або контейнерах. З яблук, груш, абрикосів, айви, малини, ожини, смородини і вишні можна робити пастилу.
Вона зазначила, що соління та консервування, що містять значну кількість солі, аспірину, олії та оцту, також шкодить здоров'ю.
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