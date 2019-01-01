На Волині сусід розбещував 6-річну дівчинку

На Волині бабуся заявила про розбещення малолітньої онуки.Так, учора, 24 липня, до поліції із заявою про розбещення сусідом її 6-річної онуки звернулася 69-річна жителька області, - пише ГУНП у Волинській області.Заявниця повідомила, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті, визначає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні, вказаного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні та перевіренні всі обставини кримінального правопорушення.