На Волині сусід розбещував 6-річну дівчинку
Сьогодні, 11:04
На Волині бабуся заявила про розбещення малолітньої онуки.
Так, учора, 24 липня, до поліції із заявою про розбещення сусідом її 6-річної онуки звернулася 69-річна жителька області, - пише ГУНП у Волинській області.
Заявниця повідомила, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті, визначає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні, вказаного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні та перевіренні всі обставини кримінального правопорушення.
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Так, учора, 24 липня, до поліції із заявою про розбещення сусідом її 6-річної онуки звернулася 69-річна жителька області, - пише ГУНП у Волинській області.
Заявниця повідомила, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті, визначає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні, вказаного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні та перевіренні всі обставини кримінального правопорушення.
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