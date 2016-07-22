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Луцький міст майже відремонтований, але опори – в аварійному стані. ВІДЕО

Луцький міст майже відремонтований, але опори – в аварійному стані. ВІДЕО
У Луцьку міст на вулиці Ковельській уже практично відремонтований.

Але опори, які його тримають, – в аварійному стані, - йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.

На так званому Ковельському мості вкладають верхній шар асфальту. Лучани тішаться, що роботи нарешті добігають кінця.

Займається виконанням робіт Буковельська фірма. Вони дають 10-річну гарантію.

Зі слів заступника начальника ЖКГ Луцькради Миколи Осіюка, основні бетонні роботи були зроблені минулого року, зараз уклали нижній та верхній шар асфальтобетону.

Повідомляють, опори, які тримають міст, підмиває водою.

Рибалки розповіли, що протягом останнього місяця опори почали більше обсипатись: або від ваги фур, або ж їх просто миє вода.

Микола Осіюк каже, що про проблему знають. Внизу міст теж будуть ремонтувати. Посадовець додав, що роботи розпочнуться незабаром.


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Теги: міст на Ковельській, ремонт, опори, аварійний стан
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Коментарі 1
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Взагалі-то якшо дотримуватись технологічної послідовності - то спочатку необхідно зробити капітальний ремонт несучої частини, тобто опор мосту. А то ви все робите з дупи строни !
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