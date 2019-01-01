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Волонтери закликають волинян зробити подарунок 2-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії

Волонтери закликають волинян зробити подарунок 2-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьогодні, 25 липня, другий день народження зустрічає чудовий хлопчик - Андрійко Циплюк. Батько малюка – Циплюк Микола Павлович – учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження середнього сина Олександра (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток, батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.

Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріватиме любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули іще одну чудову та турботливу сестричку – чотирнадцятирічну Валерію. З якою і граються, і вчаться.

Росте Андрійко жвавим та допитливим. Разом із старшим братиком ходить у садочок. Там йому подобаються музичні заняття, любить танцювати. Мама Таня каже, що у нього є артистичні здібності. І що б не робив цей маленький козак, і де б він не був – з його обличчя не сходить посмішка. Андрійкові добрі усміхнені очі підкорюють серця та роблять усіх навколо щасливими, радісними і сповненими любові.

Ще він обожнює тваринок. Раніше у них були рибки за якими Андрійко залюбки спостерігав. Зараз у них вдома є папуга, з яким він постійно розмовляє. Правда, Кеша йому відповідає на своїй мові, але, складається враження, що вони розуміються. На вулиці він бігає за всіма котиками та песиками.

Як і всі дітки, малюк обожнює мультфільми, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо. Полюбляє кататися на велосипеді, але, нажаль, цей вид транспорту зараз зіпсувався, і Андрійко із захопленням спостерігає, як їздять інші.

Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: Циплюк Андрійко - 2 роки (25.07.2017).
м. Луцьк. Зріст: 110 см. Розмір взуття: 25-26. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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