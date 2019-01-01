Волонтери закликають волинян зробити подарунок 2-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 25 липня, другий день народження зустрічає чудовий хлопчик -. Батько малюка –– учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження середнього сина Олександра (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток, батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріватиме любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули іще одну чудову та турботливу сестричку – чотирнадцятирічну Валерію. З якою і граються, і вчаться.Росте Андрійко жвавим та допитливим. Разом із старшим братиком ходить у садочок. Там йому подобаються музичні заняття, любить танцювати. Мама Таня каже, що у нього є артистичні здібності. І що б не робив цей маленький козак, і де б він не був – з його обличчя не сходить посмішка. Андрійкові добрі усміхнені очі підкорюють серця та роблять усіх навколо щасливими, радісними і сповненими любові.Ще він обожнює тваринок. Раніше у них були рибки за якими Андрійко залюбки спостерігав. Зараз у них вдома є папуга, з яким він постійно розмовляє. Правда, Кеша йому відповідає на своїй мові, але, складається враження, що вони розуміються. На вулиці він бігає за всіма котиками та песиками.Як і всі дітки, малюк обожнює мультфільми, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо. Полюбляє кататися на велосипеді, але, нажаль, цей вид транспорту зараз зіпсувався, і Андрійко із захопленням спостерігає, як їздять інші.Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Інформація для благодійників: Циплюк Андрійко - 2 роки (25.07.2017).м. Луцьк. Зріст: 110 см. Розмір взуття: 25-26. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.