Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона





Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів України учора, 23 липня, - повідомляє



Зазначають, споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці.



Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків.



Так, з 2021 до 2023 року поступово запроваджуватиметься обов’язкове маркування.



Зауважують, ці зміни відбуваються у рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже у вересні в аптеках з’являться препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде пересвідчитись, що ліки не підроблені.Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів України учора, 23 липня, - повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.Зазначають, споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці.Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків.Так, з 2021 до 2023 року поступово запроваджуватиметься обов’язкове маркування.Зауважують, ці зміни відбуваються у рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

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