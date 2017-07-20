Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона
Сьогодні, 14:24
Уже у вересні в аптеках з’являться препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде пересвідчитись, що ліки не підроблені.
Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів України учора, 23 липня, - повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.
Зазначають, споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці.
Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків.
Так, з 2021 до 2023 року поступово запроваджуватиметься обов’язкове маркування.
Зауважують, ці зміни відбуваються у рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів України учора, 23 липня, - повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.
Зазначають, споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці.
Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків.
Так, з 2021 до 2023 року поступово запроваджуватиметься обов’язкове маркування.
Зауважують, ці зміни відбуваються у рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 15:02
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона
Сьогодні, 14:24
На Волині зброю переплавили на металобрухт
Сьогодні, 14:09