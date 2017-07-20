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Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона

Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона
Уже у вересні в аптеках з’являться препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде пересвідчитись, що ліки не підроблені.

Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів України учора, 23 липня, - повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.

Зазначають, споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці.

Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків.

Так, з 2021 до 2023 року поступово запроваджуватиметься обов’язкове маркування.

Зауважують, ці зміни відбуваються у рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

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Теги: МОЗ України, підроблені ліки, мобільний додаток
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