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Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО

Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО
У місті Ковель поліцейські вилучили стебла коноплі у двох місцевих мешканців.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

24 липня поліцейські в господарстві 54 літнього жителя міста Ковель вилучили 13 стебел конопель. Чоловік вирощував їх у теплиці. Також незаконні посіви цієї рослини правоохоронці виявили на обійсті 31-річного ковельчанина.

Усі рослини вилучили та направили в науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.

Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО
Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО

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Теги: наркотики, Ковель, Волинь, поліція
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