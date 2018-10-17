Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО

У місті Ковель поліцейські вилучили стебла коноплі у двох місцевих мешканців.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.24 липня поліцейські в господарстві 54 літнього жителя міста Ковель вилучили 13 стебел конопель. Чоловік вирощував їх у теплиці. Також незаконні посіви цієї рослини правоохоронці виявили на обійсті 31-річного ковельчанина.Усі рослини вилучили та направили в науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.