Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У місті Ковель поліцейські вилучили стебла коноплі у двох місцевих мешканців.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
24 липня поліцейські в господарстві 54 літнього жителя міста Ковель вилучили 13 стебел конопель. Чоловік вирощував їх у теплиці. Також незаконні посіви цієї рослини правоохоронці виявили на обійсті 31-річного ковельчанина.
Усі рослини вилучили та направили в науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.
Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
24 липня поліцейські в господарстві 54 літнього жителя міста Ковель вилучили 13 стебел конопель. Чоловік вирощував їх у теплиці. Також незаконні посіви цієї рослини правоохоронці виявили на обійсті 31-річного ковельчанина.
Усі рослини вилучили та направили в науково-дослідний експертно- криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.
Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 310 (Посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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