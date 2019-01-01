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Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську

Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську
Нововолинський міський відділ ДРАЦС підсумував, якими незвичними та поширеними іменами називали своїх новонароджених діток мешканці міста Нововолинська за перше півріччя 2019 року.

Про це повідомляє Буг.

Так, батьки вірять у те, що ім'я вплине на долю і характер малюка, допоможе йому досягти цілей або, навпаки, може негативно вплинути на кар’єру, дружбу або любов.

Отож, найбільш поширені імена для хлопчиків у 1-му півріччі 2019 року: Арсен, Артем, Владислав, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марки, Тимофій, Ярослав!

Найпоширеніші імена надавали батьки дівчаткам: Анна, Дарія, Єва, Злата, Софія, Поліна і Уляна!

До категорії незвичних імен для хлопчиків відносять: Даміан, Еміль, Емір, Савелій та Юстиніан.

Дівчаток називали такими незвичними іменами: Аліса, Ділара, Домініка, Іларія, Ілана, Еліна, Лікерія та Рада.

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Теги: Нововолинськ, незвичні імена дітей
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