Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську





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Так, батьки вірять у те, що ім'я вплине на долю і характер малюка, допоможе йому досягти цілей або, навпаки, може негативно вплинути на кар’єру, дружбу або любов.



Отож, найбільш поширені імена для хлопчиків у 1-му півріччі 2019 року: Арсен, Артем, Владислав, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марки, Тимофій, Ярослав!



Найпоширеніші імена надавали батьки дівчаткам: Анна, Дарія, Єва, Злата, Софія, Поліна і Уляна!



До категорії незвичних імен для хлопчиків відносять: Даміан, Еміль, Емір, Савелій та Юстиніан.



Дівчаток називали такими незвичними іменами: Аліса, Ділара, Домініка, Іларія, Ілана, Еліна, Лікерія та Рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський відділ ДРАЦС підсумував, якими незвичними та поширеними іменами називали своїх новонароджених діток мешканці міста Нововолинська за перше півріччя 2019 року.Про це повідомляє Буг Так, батьки вірять у те, що ім'я вплине на долю і характер малюка, допоможе йому досягти цілей або, навпаки, може негативно вплинути на кар’єру, дружбу або любов.Отож, найбільш поширені імена для хлопчиків у 1-му півріччі 2019 року: Арсен, Артем, Владислав, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марки, Тимофій, Ярослав!Найпоширеніші імена надавали батьки дівчаткам: Анна, Дарія, Єва, Злата, Софія, Поліна і Уляна!До категорії незвичних імен для хлопчиків відносять: Даміан, Еміль, Емір, Савелій та Юстиніан.Дівчаток називали такими незвичними іменами: Аліса, Ділара, Домініка, Іларія, Ілана, Еліна, Лікерія та Рада.

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