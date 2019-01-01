Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську
Сьогодні, 12:11
Нововолинський міський відділ ДРАЦС підсумував, якими незвичними та поширеними іменами називали своїх новонароджених діток мешканці міста Нововолинська за перше півріччя 2019 року.
Про це повідомляє Буг.
Так, батьки вірять у те, що ім'я вплине на долю і характер малюка, допоможе йому досягти цілей або, навпаки, може негативно вплинути на кар’єру, дружбу або любов.
Отож, найбільш поширені імена для хлопчиків у 1-му півріччі 2019 року: Арсен, Артем, Владислав, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марки, Тимофій, Ярослав!
Найпоширеніші імена надавали батьки дівчаткам: Анна, Дарія, Єва, Злата, Софія, Поліна і Уляна!
До категорії незвичних імен для хлопчиків відносять: Даміан, Еміль, Емір, Савелій та Юстиніан.
Дівчаток називали такими незвичними іменами: Аліса, Ділара, Домініка, Іларія, Ілана, Еліна, Лікерія та Рада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Буг.
Так, батьки вірять у те, що ім'я вплине на долю і характер малюка, допоможе йому досягти цілей або, навпаки, може негативно вплинути на кар’єру, дружбу або любов.
Отож, найбільш поширені імена для хлопчиків у 1-му півріччі 2019 року: Арсен, Артем, Владислав, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марки, Тимофій, Ярослав!
Найпоширеніші імена надавали батьки дівчаткам: Анна, Дарія, Єва, Злата, Софія, Поліна і Уляна!
До категорії незвичних імен для хлопчиків відносять: Даміан, Еміль, Емір, Савелій та Юстиніан.
Дівчаток називали такими незвичними іменами: Аліса, Ділара, Домініка, Іларія, Ілана, Еліна, Лікерія та Рада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 12:41
Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську
Сьогодні, 12:11
Волонтери закликають волинян зробити подарунок 2-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії
Сьогодні, 12:01
Лучан знайомили з новими гравцями «Волині». ФОТО
Сьогодні, 11:48