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У волинянина вкрали велосипед, коли він пішов купатися у річці

У волинянина вкрали велосипед, коли він пішов купатися у річці
У Володимирі-Волинському у 53-річного жителя міста на території міського пляжу вкрали велосипед.

Неприємний інцидент трапився 24 липня, - пише Володимир медіа.

Злодій скористався моментом, коли чоловік пішов купатися у річці та залишив велосипед без нагляду. Сума нанесених збитків становить 3000 гривень.


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Теги: крадіжка, велосипед, кримінал, поліція
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