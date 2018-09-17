У волинянина вкрали велосипед, коли він пішов купатися у річці





Неприємний інцидент трапився 24 липня, - пише



Злодій скористався моментом, коли чоловік пішов купатися у річці та залишив велосипед без нагляду. Сума нанесених збитків становить 3000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у 53-річного жителя міста на території міського пляжу вкрали велосипед.Неприємний інцидент трапився 24 липня, - пише Володимир медіа Злодій скористався моментом, коли чоловік пішов купатися у річці та залишив велосипед без нагляду. Сума нанесених збитків становить 3000 гривень.

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