У волинянина вкрали велосипед, коли він пішов купатися у річці
Сьогодні, 20:40
У Володимирі-Волинському у 53-річного жителя міста на території міського пляжу вкрали велосипед.
Неприємний інцидент трапився 24 липня, - пише Володимир медіа.
Злодій скористався моментом, коли чоловік пішов купатися у річці та залишив велосипед без нагляду. Сума нанесених збитків становить 3000 гривень.
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Неприємний інцидент трапився 24 липня, - пише Володимир медіа.
Злодій скористався моментом, коли чоловік пішов купатися у річці та залишив велосипед без нагляду. Сума нанесених збитків становить 3000 гривень.
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