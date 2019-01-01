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У Луцьку судили кишенькового злодія, який у маршрутках «обчищав» людей

У Луцьку судили кишенькового злодія, який у маршрутках «обчищав» людей
На Волині донеччанину, який обкрадав людей у маршрутках, дали 2 роки тюрми.

Нагадаємо, що в квітні поліцейські викрили 51-річного жителя Донецька, котрий скоював у обласному центрі кишенькові крадіжки, - пише ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що неодноразово судимий донеччанин скоював кишенькові крадіжки на зупинках та у громадському транспорті міста. Поліцейські встановили, що зловмисник скоїв п’ять таких крадіжок, завдавши потерпілим громадянам майнову шкоду на суму у понад 10 тис. грн.


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Теги: крадіжка
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