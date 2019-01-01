У Луцьку п'яний чоловік у дворі будинку пошкодив 5 автомобілів
Сьогодні, 12:47
У Луцьку п’яний водій у дворі будинку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів пошкодив п’ять автомобілів. Окрім того, поліція підозрює, що у нього в машині були крадені речі.
Про це інтернет-виданню “Волинь Online” повідомили патрульні, які працювали на місці ДТП.
Водій заявив, що автомобіль його знайомого. У автомобілі знайшли магнітолу, велосипед, інші дрібні речі, які можуть бути краденими. Водія затримали.
На місці події також був присутній ще один чоловік, ймовірно знайомий винуватця ДТП, який просив поліцейських звільнити чоловіка, бо той хоче сказати йому “пару слів”.
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Про це інтернет-виданню “Волинь Online” повідомили патрульні, які працювали на місці ДТП.
Водій заявив, що автомобіль його знайомого. У автомобілі знайшли магнітолу, велосипед, інші дрібні речі, які можуть бути краденими. Водія затримали.
На місці події також був присутній ще один чоловік, ймовірно знайомий винуватця ДТП, який просив поліцейських звільнити чоловіка, бо той хоче сказати йому “пару слів”.
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Коментарі 2
Питання до влади.Ви можете зробити щось,що було б на користь громади? Або признайте свою імпотентність.За кермом одні п"янюги і наркомани.
Це точно. Як стала нова поліція і стало більше їздити п'яних на дорогах.
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