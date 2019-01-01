У Луцьку п'яний чоловік у дворі будинку пошкодив 5 автомобілів





Про це інтернет-виданню



Водій заявив, що автомобіль його знайомого. У автомобілі знайшли магнітолу, велосипед, інші дрібні речі, які можуть бути краденими. Водія затримали.



На місці події також був присутній ще один чоловік, ймовірно знайомий винуватця ДТП, який просив поліцейських звільнити чоловіка, бо той хоче сказати йому “пару слів”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку п’яний водій у дворі будинку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів пошкодив п’ять автомобілів. Окрім того, поліція підозрює, що у нього в машині були крадені речі.Про це інтернет-виданню “Волинь Online” повідомили патрульні, які працювали на місці ДТП.Водій заявив, що автомобіль його знайомого. У автомобілі знайшли магнітолу, велосипед, інші дрібні речі, які можуть бути краденими. Водія затримали.На місці події також був присутній ще один чоловік, ймовірно знайомий винуватця ДТП, який просив поліцейських звільнити чоловіка, бо той хоче сказати йому “пару слів”.

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